30 евро за плитку?! Что такое „дубайский шоколад“, по которому сходят с ума во всем мире

Есть одна вещь, которая стала особенно известна в последнее время. Это дубайский шоколад. Для одних он — „чистое счастье“, другие считают его чрезмерно сладким и непростительно дорогим. Что же делает этот шоколад настолько особенным, что люди готовы платить до 50 долларов за крошечный кусочек? Популярность этого шоколада вызвала бурю как за рубежом, где покупатели выстраиваются в длинные очереди, чтобы заполучить его, так и в Латвии, где цены варьируются от 7 до 30 евро за плитку. Что отличает этот шоколад от других, в чем его секрет? И как приготовить его дома самостоятельно?