ВИДЕО | Короля Испании забросали грязью. Жители Валенсии возмущены тем, что их не предупредили о наводнении

Филипп VI приехал в Валенсию вместе со своей супругой, королевой Летицией, премьер-министром Педро Санчесом и другими чиновниками.

Король и королева были вынуждены прервать визит в Пайпорту — один из наиболее сильно пострадавших от наводнения городов — после того, как участники акции протеста начали забрасывать их грязью и другими предметами. Грязь попала на лицо Филиппа VI и на его одежду.

Это произошло в момент, когда монарх пытался поговорить с жителями города, которые выкрикивали оскорбления в адрес сопровождавших его чиновников.

При этом агентство AFP отмечает, что ярость толпы была направлена в основном на премьер-министра Санчеса и главу региона Валенсия Карлоса Масона.

Сообщается, что король также перенес запланированный ранее визит в еще один пострадавший от наводнения город Чива.

По последним данным, в результате сильнейшего в современной истории Испании наводнения погибли 217 человек, более 60 из них — в Пайпорте. Это число еще может вырасти, поскольку поисковая операция продолжается.

Проливные дожди в Валенсии начались в понедельник и вызвали катастрофические наводнения, которые разрушали мосты, смывали автомобили и покрывали улицы слоем грязи.

Множество городов остались без электричества и водоснабжения, там также нет продовольствия. Больше всего пострадали населенные пункты около города Валенсия.

Чем недовольны протестующие

Когда Филипп VI шел по одной из пешеходных улиц Пайпорты в окружении телохранителей и полицейских, волна протестующих внезапно окружила его, они кричали „убийца“ и „позор“. Телохранителям с трудом удавалось удерживать защитное кольцо вокруг короля.

По мнению местных жителей, власти своевременно не предупредили их об опасности наводнения, а затем запоздало отреагировали на стихийное бедствие.