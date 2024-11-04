ВИДЕО | Короля Испании забросали грязью. Жители Валенсии возмущены тем, что их не предупредили о наводнении
Жители города Пайпорта в провинции Валенсия забросали грязью короля Испании Филиппа VI, который посещал регион, пострадавший от разрушительного наводнения. Многие испанцы считают, что власти своевременно не предупредили их об опасности стихийного бедствия, жертвами которого стали более 200 человек, и медленно отреагировали на произошедшее, пишет Русская служба Би-би-си.
Филипп VI приехал в Валенсию вместе со своей супругой, королевой Летицией, премьер-министром Педро Санчесом и другими чиновниками.
Король и королева были вынуждены прервать визит в Пайпорту — один из наиболее сильно пострадавших от наводнения городов — после того, как участники акции протеста начали забрасывать их грязью и другими предметами. Грязь попала на лицо Филиппа VI и на его одежду.
Это произошло в момент, когда монарх пытался поговорить с жителями города, которые выкрикивали оскорбления в адрес сопровождавших его чиновников.
При этом агентство AFP отмечает, что ярость толпы была направлена в основном на премьер-министра Санчеса и главу региона Валенсия Карлоса Масона.
Сообщается, что король также перенес запланированный ранее визит в еще один пострадавший от наводнения город Чива.
По последним данным, в результате сильнейшего в современной истории Испании наводнения погибли 217 человек, более 60 из них — в Пайпорте. Это число еще может вырасти, поскольку поисковая операция продолжается.
Проливные дожди в Валенсии начались в понедельник и вызвали катастрофические наводнения, которые разрушали мосты, смывали автомобили и покрывали улицы слоем грязи.
Множество городов остались без электричества и водоснабжения, там также нет продовольствия. Больше всего пострадали населенные пункты около города Валенсия.
Чем недовольны протестующие
Когда Филипп VI шел по одной из пешеходных улиц Пайпорты в окружении телохранителей и полицейских, волна протестующих внезапно окружила его, они кричали „убийца“ и „позор“. Телохранителям с трудом удавалось удерживать защитное кольцо вокруг короля.
По мнению местных жителей, власти своевременно не предупредили их об опасности наводнения, а затем запоздало отреагировали на стихийное бедствие.
Экстренные службы Валенсии отправили на мобильные телефоны оповещение о стихийном бедствии во вторник после 20:00 по местному времени. Но к этому моменту во многих районах уровень воды уже резко поднимался, что в некоторых случаях уже приводило к серьезным повреждениям.
„Об этом было известно, и никто ничего не сделал, чтобы избежать этого“, — сказал молодой человек королю, который, несмотря на гнев протестующих, настоял на том, чтобы остаться и пообщаться с народом, в то время как премьер-министр удалился, отмечает агентство Reuters.
Многие также недовольны тем, как была организована спасательная операция. На помощь сотрудникам экстренных служб отправились тысячи добровольцев, однако власти ограничили движение на дорогах, чтобы облегчить доступ в пострадавшие районы профессиональных спасателей.
„Пожалуйста, помогите! Мертвые люди все еще лежат в гаражах. Во многих семьях ищут близких и друзей. Пожалуйста, мы только просим нам помочь, — говорит одна из участниц акции протеста. — Нам все это надоело, понимаете? Надоело! Мы только хотели бы, чтобы нас заранее предупредили, и нам бы тогда удалось спастись. Мертвые, дети… У нас вода сначала поднялась до колен, а потом до самой груди. Нас начало затягивать“.
Правительство Испании сообщило, что оповещение населения является обязанностью региональных властей. Но власти Валенсии заявили, что действовали так, как могли, исходя из имеющейся у них информации.
Накануне стало известно, что федеральные власти направили еще 10 тыс. военных и полицейских на ликвидацию последствий разрушительного наводнения. Таким образом общее число представителей силовых структур, принимающих участие в операции, составит 17,5 тыс.
Премьер-министр Педро Санчес заявил, что это крупнейшее развертывание войск в Испании в мирное время. По его словам, он понимает, что этих мер недостаточно и что спасательная операция была организована недостаточно эффективно.