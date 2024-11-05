Метал признали самым интеллектуальным музыкальным жанром

В исследование включили по 10 песен каждого исполнителя, представлявших разные музыкальные жанры. В их числе — рок, метал, поп, кантри, ритм-н-блюз (или R’n’B), рэп и другие (всего 15). Наряду с богатством лексического наполнения специалисты оценили эмоциональную окраску текстов и выявили часто повторяющиеся слова.

Среди музыкантов всех жанров лидером по словарному разнообразию стала британская группа Black Sabbath, которую часто называют одним из пионеров направления хеви-метал. Первое место с ней разделила другая культовая рок-группа из Британии — Pink Floyd. Лексическое богатство текстов обеих оценили в 52%.

Кроме того, в список из 20 коллективов и отдельных музыкантов вошли американские метал-группы Slayer и Megadeth, исландско-китайская джазовая исполнительница Laufey, американский певец Брюс Спрингстин, легендарный автор-исполнитель 60-х Боб Дилан, рок-группа Eagles и другие.

Анализ в разбивке по жанрам показал, что наибольшая лексическая наполненность свойственна текстам композиций „металлического“ направления. Далее следуют рок, кантри, рэп, R’n’B, поп и электронная танцевальная музыка.

С учетом временной составляющей выяснилось, что самый высокий уровень словарного разнообразия — 38% — характерен для песенных текстов 70-х, а самый низкий — 29% — для композиций 90-х годов XX века. Интересно, что с началом двухтысячных ситуация стала улучшаться, и в 2020-х показатель поднялся до 34%.

Рассмотрев частоту встречаемости слов в песнях разных исполнителей и жанров, исследователи установили, что пять самых популярных среди них — „любовь“, „знаю“, „время“, „хорошо“ и „хочу“.

Анализ эмоциональной тональности песенной лирики помог выявить, что тексты исполнителей в жанре метал при своей высокой интеллектуальности были самыми негативными по настрою. Самыми позитивными жанрами оказались поп и кантри.

Среди отдельных музыкантов первое место по позитиву в песнях занял американский певец Марвин Гэй, а по негативу — упомянутая выше группа Slayer.