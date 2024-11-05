Новая власть – новые правила: Рождественский рынок на Ратушной площади Таллинна после Нового года работать не будет

Забота об экологии остается важной темой Рождественской ярмарки. Все гости смогут наслаждаться едой и напитками в многоразовой посуде, залог за которую составляет два евро. Вернув посуду в пункт сбора, гости получат обратно залог, помогая тем самым сократить экологический след.

1 декабря, в первый Адвент, мэр Таллинна Евгений Осиновский и декан Таллинна Яак Аус торжественно откроют рождественский период. Вместе они зажгут первую свечу Адвента, под аккомпанемент рождественских гимнов в исполнении объединенного хора церквей Таллинна. Среди участников: концертный хор церкви Карли, камерный хор Canorus, смешанный хор церкви Яани, камерный хор Aktiva, камерный хор церкви Святого Духа, смешанный хор Домского собора Laudate Dominum, камерный хор церкви Пеэтели, миссионерский хор и Таллиннский камерный хор.

В тот же день откроет свои двери домик Санта-Клауса, который будет ждать детей ежедневно с 12 до 18 часов. Те, кто выучит стихотворение или песню, получат сладкий подарок от Санты! Более скромные могут оставить свои списки подарков и рождественские пожелания в почтовом ящике Санты. Для маленьких гостей на ярмарке также установлены три классические карусели, принося радость и праздничное настроение всей семье.