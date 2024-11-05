Новая власть – новые правила: Рождественский рынок на Ратушной площади Таллинна после Нового года работать не будет(19)
Таллиннская Рождественская ярмарка, получившая в 2019 году титул лучшей рождественской ярмарки Европы, продолжит радовать гостей и в этом году, открыв двери в зимнюю рождественскую сказку уже 22 ноября 2024 года. Ярмарка будет работать ежедневно до 27 декабря 2024 года. Окунитесь в зимний мир волшебства, насладитесь традиционными рождественскими блюдами, откройте для себя уникальные изделия ручной работы и разнообразную развлекательную программу. Приходите и почувствуйте рождественскую атмосферу старого города Таллинна во всей ее красоте и магии.
Забота об экологии остается важной темой Рождественской ярмарки. Все гости смогут наслаждаться едой и напитками в многоразовой посуде, залог за которую составляет два евро. Вернув посуду в пункт сбора, гости получат обратно залог, помогая тем самым сократить экологический след.
1 декабря, в первый Адвент, мэр Таллинна Евгений Осиновский и декан Таллинна Яак Аус торжественно откроют рождественский период. Вместе они зажгут первую свечу Адвента, под аккомпанемент рождественских гимнов в исполнении объединенного хора церквей Таллинна. Среди участников: концертный хор церкви Карли, камерный хор Canorus, смешанный хор церкви Яани, камерный хор Aktiva, камерный хор церкви Святого Духа, смешанный хор Домского собора Laudate Dominum, камерный хор церкви Пеэтели, миссионерский хор и Таллиннский камерный хор.
В тот же день откроет свои двери домик Санта-Клауса, который будет ждать детей ежедневно с 12 до 18 часов. Те, кто выучит стихотворение или песню, получат сладкий подарок от Санты! Более скромные могут оставить свои списки подарков и рождественские пожелания в почтовом ящике Санты. Для маленьких гостей на ярмарке также установлены три классические карусели, принося радость и праздничное настроение всей семье.
В канун Рождества, 24 декабря, в 11:50 мэр Таллинна Евгений Осиновский провозгласит рождественский мир, традиционно повторяя слова, которыми королева Кристина впервые объявила рождественский мир 369 лет назад.
Таллиннская Рождественская ярмарка завершится вечером 27 декабря 2024 года.