Кризис не помеха: в Эстонии на Хэллоуин значительно выросли продажи. Конфеты и тыквы били все рекорды

По словам руководителя отдела продаж и маркетинга Maxima Яаники Терасмаа, продажи товаров для Хэллоуина выросли за последние три года. „Хэллоуин становится все более популярным праздником в Эстонии, его с радостью отмечают как дети, так и взрослые, включая друзей и коллег на работе. С каждым годом спрос на него растет, и мы расширяем ассортимент, чтобы предложить покупателям максимально широкий и разнообразный выбор товаров“, – пояснила Терасмаа.

Покупатели предпочитают конфеты вместо шоколадных плиток.

В день Хэллоуина, 31 октября, покупка конфет увеличилась почти в два раза. По словам Терсамаа, клиенты отдают предпочтение развесным конфетам, а не шоколадным плиткам, цена которых возросла из-за роста стоимости какао. „Здесь мы видим, что потребители перешли на другие сладости и конфеты, а объемы продаж шоколадных плиток сократились вдвое“, — отметила руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima.

По мнению Терсамаа, помимо Хэллоуина, на рост покупок конфет повлияла также специальная акция на сладости в Maxima, что увеличило интерес покупателей ко всем сладостям. Конфеты покупаются в большем количестве именно во время выгодных предложений из-за их длительного срока хранения, и уже сейчас их закупают впрок к Рождеству.

По мнению исполнительного директора Союза торговцев Неле Пейл, Хэллоуин, как и другие дни, пришедшие к нам из-за рубежа, такие как киберпонедельник и „Черная пятница“, вначале демонстрировали скромные объемы продаж. „Несколько лет назад они начали постепенно расти, и, хотя количество предложений на киберпонедельник увеличилось, популярность этих праздников и акций стабилизировалась за последние пару лет“, – пояснила Пейл.