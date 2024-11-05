Кризис не помеха: в Эстонии на Хэллоуин значительно выросли продажи. Конфеты и тыквы били все рекорды(1)
На фоне продолжающегося экономического спада осторожность потребителей особенно заметна в розничной торговле: предпочтение отдается акционным товарам – около половины товаров в корзине покупателя идут со скидками. Тем не менее, по мнению экспертов, во время праздников, в том числе тех, что пришли в Эстонию из-за рубежа, вновь наблюдается рост объема продаж.
По словам руководителя отдела продаж и маркетинга Maxima Яаники Терасмаа, продажи товаров для Хэллоуина выросли за последние три года. „Хэллоуин становится все более популярным праздником в Эстонии, его с радостью отмечают как дети, так и взрослые, включая друзей и коллег на работе. С каждым годом спрос на него растет, и мы расширяем ассортимент, чтобы предложить покупателям максимально широкий и разнообразный выбор товаров“, – пояснила Терасмаа.
Покупатели предпочитают конфеты вместо шоколадных плиток.
В день Хэллоуина, 31 октября, покупка конфет увеличилась почти в два раза. По словам Терсамаа, клиенты отдают предпочтение развесным конфетам, а не шоколадным плиткам, цена которых возросла из-за роста стоимости какао. „Здесь мы видим, что потребители перешли на другие сладости и конфеты, а объемы продаж шоколадных плиток сократились вдвое“, — отметила руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima.
По мнению Терсамаа, помимо Хэллоуина, на рост покупок конфет повлияла также специальная акция на сладости в Maxima, что увеличило интерес покупателей ко всем сладостям. Конфеты покупаются в большем количестве именно во время выгодных предложений из-за их длительного срока хранения, и уже сейчас их закупают впрок к Рождеству.
По мнению исполнительного директора Союза торговцев Неле Пейл, Хэллоуин, как и другие дни, пришедшие к нам из-за рубежа, такие как киберпонедельник и „Черная пятница“, вначале демонстрировали скромные объемы продаж. „Несколько лет назад они начали постепенно расти, и, хотя количество предложений на киберпонедельник увеличилось, популярность этих праздников и акций стабилизировалась за последние пару лет“, – пояснила Пейл.
По мнению Пейл, объемы продаж в торговле продолжительное время снижаются из-за кризиса, и праздники, такие как Хэллоуин, являются одной из категорий, где объемы вновь растут. „Сегодня почти половина покупок совершается по скидкам, поэтому праздники и акционные товары имеют важное значение для торговли, так как покупатель ориентируется на скидки“, – отметила исполнительный директор Союза торговцев.
Тыква популярна на протяжении всего осеннего сезона.
Среди продуктов, к которым в период Хэллоуина в Эстонии значительно вырос интерес покупателей, руководитель отдела продаж и маркетинга Maxima отметила тыкву. В сравнении с прошлогодним Хэллоуином в этом году было продано на целую тонну больше тыквы, что указывает на возрастающую популярность празднования Хэллоуина.
„Продажи тыквы набирают обороты в октябре и снижаются в ноябре. Поскольку в нашем климате к этому времени тыквы уже созрели, их предложение в магазинах сейчас самое большое. Хотя на полках есть разные сорта тыкв, больше всего покупают крупные тыквы с самой низкой ценой за килограмм“, — отметила Терсамаа.
Неле Пейл отметила, что, помимо сезонности, важную роль в продажах играет выкладка товаров. „Сезонные товары и специальные выкладки для Хэллоуина создают визуальный эффект и впечатление для покупателя. Впечатление, в свою очередь, повышает объем продаж: если товар выложить в специальную секцию, его продажи растут сразу“, – пояснила Пейл. Она добавила, что выкладки также важны для выделения товаров, иначе покупатель может их просто не найти в магазине.