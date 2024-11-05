Птичку жалко: эстонский ресторан планирует начать предлагать блюда из баклана

Рауль Винни давно вынашивал идею готовить блюда из мяса баклана, поскольку знал, что их готовят на Аландских островах. Хейнметс сначала не воспринял идею всерьез, но теперь рад, что Винни обратился со своим предложением именно к нему.

Популяция бакланов на Хийумаа очень велика. „Существует государственный план контроля численности, следовательно, их очень много. В заливе Кяйна возле Орьяку на Хийумаа, где живут бакланы, картина довольно неприятная“, – сообщил Винни в передаче Ringvaade на канале ETV.

По словам Хейнметса, мясо бакланов очень вкусное, но обладает специфическим запахом и имеет насыщенный красный цвет. „В принципе, как и любое другое мясо, ничего особенного. На приготовление уходит чуть больше времени, если тушить, но филе готовится примерно так же быстро, как утка“, – пояснил шеф-повар.

Хейнметс надеется в будущем подавать баклана в своем ресторане на Хийумаа. По словам Винни, в данный момент только три бойни в Эстонии имеют разрешение на обращение с мелкими дикими животными. „Михкель сейчас пытается это как-то уладить, чтобы все же включить баклана в меню“, – пояснил он.