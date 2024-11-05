ВИДЕО | 24 года назад „Симпсоны“ предсказали, что президентом США будет Камала Харрис(5)
В мире поп-культуры давно известно, что мультсериал „Симпсоны“ обладает удивительной способностью предсказывать будущие события. Теперь один из эпизодов 2000-го года, который уже несколько раз становился вирусным, похоже, предсказывает победу Камалы Харрис в президентских выборах в США. По крайней мере, так считают ее сторонники и поклонники сериала.
Можно соглашаться или нет, но нельзя отрицать, что у сериала есть удивительная способность показывать то, что произойдет спустя несколько лет.
Вот несколько примеров. В одном из эпизодов, вышедшем в эфир в 1990 году, разъяренная толпа протестовала против выставки Микеланджело в Спрингфилде из-за „неподобающего“ вида статуи Давида. Нечто подобное произошло в реальной жизни в марте прошлого года, когда школа во Флориде вынудила директора уйти в отставку из-за жалоб родителей на урок истории искусства, где детям показывали статую Давида.
В 1994 году эпизод „Лиза против Стейси из Малибу“, который, кажется, предвосхитил шум вокруг Барби, связанный с выходом фильма Греты Гервиг и обвинительным заключением Дональда Трампа.
1996 год - „Гомерпалуза“, предсказавший, что хип-хоп группа Cypress Hill будет выступать на одной сцене с Лондонским симфоническим оркестром, что и произошло в этом году.
1998 год - точное предсказание, что Disney купит 20th Century Fox. И, пожалуй, самый известный случай - это эпизод 2000 года „Барт в будущем“, в котором Дональд Трамп был назван президентом США. Удивительно, но совпали даже такие моменты, как Трамп на эскалаторе и цвет его костюма и галстука во время выступления. Правда, The Snopes опровергает это предсказание. Как отмечает издание, мультяшный Трамп президент появился в рекламном ролике для линейки Fox „Animation Domination“ в июле 2015 года — после того, как Трамп объявил об участии в президентской гонке.
И именно в этом эпизоде Лиза становится президентом. Находясь в Овальном кабинете, она говорит: „Как вы знаете, мы унаследовали от президента Трампа довольно большой бюджетный дефицит“.
Ранее эпизод стал вирусным, когда Камала Харрис стала первой женщиной-вице-президентом США, поскольку Лиза была одета в очень знакомый фиолетовый костюм, жемчужное ожерелье и жемчужные серьги.
Сейчас этот эпизод снова на слуху, поскольку предсказание получило новое подтверждение, когда Трамп объявил о своем участии в президентских выборах в 2024 году - в том самом году, который изначально предсказывали „Симпсоны“. Теперь фанаты решили, что Камала Харрис победит на предстоящих выборах.
„Мы все знаем, что „Симпсоны“ обладают удивительной способностью предсказывать будущее, - пишут пользователи социальных сетей. - В одном из эпизодов Лиза становится президентом, и на ней в основном фиолетовый костюм и жемчуг, похожий на наряд Камалы Харрис на ее инаугурации вице-президента. Совпадение? Я думаю, что нет“.
Каким бы ни был исход выборов, ближайшие часы покажут, действительно ли „Симпсоны“ умеют предсказывать будущее.