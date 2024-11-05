Новый год к нам мчится: Рождественскую ель установят на Ратушной площади уже на следующей неделе!

Подходящее дерево нашли в волости Саку Харьюского уезда, сообщили во вторник, 5 ноября, радионовости ERR.

„На этот раз ель прибудет из деревни Юксунурме. Дерево порядка 16 метров высотой. Ель будет установлена на Ратушной площади уже на следующей неделе - 13 ноября“, - рассказал старейшина столичного района Кесклинн Сандер Андла (Партия реформ).

А с 22 ноября на Ратушной площади заработает рождественский рынок, организацией которого вновь займется фирма 5+ Capital OÜ. Он будет открыт с 8:00 до 22:00 в воскресенья по четверг и с 8:00 до 23:00 по пятницам и субботам. В этом году, как ранее писал Rus.ERR, рынок продлится до 27 декабря.

„Рождественский рынок откроется уже 22 ноября и закроется он тоже раньше. Если раньше рождественский рынок действовал до 6 января, то на этот раз он будет открыт до 27 декабря. То есть, закончится Рождество, закроется и рынок“, - сказал Андла.