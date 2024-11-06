ФОТО | „Позаботьтесь о нашей девочке. Мы переезжаем в другую страну“. В зоопарк подбросили домашнее животное

„Здравствуйте. Заберите и позаботьтесь о нашей девочке, пожалуйста. Она очень ласковый, послушный и ухоженный зверек. Мы переезжаем в другую страну. Спасибо“, - гласит написанная на русском языке записка.

Зоопарк в недоумении: если хозяева собираются уезжать из страны, то почему такое маленькое животное нельзя было взять с собой? „Понятно, что в жизни случается всякое, но это не совсем правильно. Кроме того, зоопарк не может просто брать животных с улицы, чтобы обеспечить биозащиту коллекции, о чем широкая публика явно не знает“, - отмечают в зоопарке.

Сотрудники зоопарка просят, чтобы люди связывались с ними и говорили, а не подбрасывали животное, тогда обязательно можно было бы найти решение проблемы.

К счастью для этой морской свинки, после 30-дневного карантина и проверки здоровья она сможет присоединиться к другим морским свинкам в Таллиннском зоопарке. Поэтому для этого маленького зверька история закончилась благополучно.