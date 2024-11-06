ГАЛЕРЕЯ | Хэллоуин в таллиннском клубе: смотрите, как жители столицы зажигали в самую мистическую ночь года

На танцполе развернулась настоящая битва за лучшее исполнение хитов, где участники проявили талант и получили массу аплодисментов. А тематически-оформленный в духе Хэллоуина клуб позволил каждому не только запечатлеть свои яркие, а порой, пугающие образы, но и погрузиться в атмосферу жуткого веселья.