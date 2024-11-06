06.11.2024, 15:09
ГАЛЕРЕЯ | Хэллоуин в таллиннском клубе: смотрите, как жители столицы зажигали в самую мистическую ночь года
ФОТО: Erakogu
В караоке-клубе Laif 1 ноября состоялась яркая вечеринка Halloween Revolution Night, собравшая всех любителей мистики и веселья. Гостей в эффектном красно-черном дресс-коде ждал бесплатный вход, горячий приветственный шот для поднятия настроения, и мастер-класс по тематическому макияжу для создания незабываемого образа.
На танцполе развернулась настоящая битва за лучшее исполнение хитов, где участники проявили талант и получили массу аплодисментов. А тематически-оформленный в духе Хэллоуина клуб позволил каждому не только запечатлеть свои яркие, а порой, пугающие образы, но и погрузиться в атмосферу жуткого веселья.
Смотрите фотогалерею и окунитесь в атмосферу ночи, полной драйва и неповторимых эмоций!