СЕГОДНЯ | Караоке-клуб Laif приглашает команды на уникальный караоке-батл голосов и интеллекта!

Готовы к жаркому состязанию, где зажигают не только песни, но и умы? В караоке-клубе Laif грядет вечеринка, где соберутся самые голосистые и смекалистые команды, чтобы побороться за звание лучших! Батл голосов и интеллекта — это вечер, полный музыкальных шарад, смешных и каверзных вопросов, а также любимых песен, которые будут звучат только на максимум!