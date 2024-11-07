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07.11.2024, 10:03

СЕГОДНЯ | Караоке-клуб Laif приглашает команды на уникальный караоке-батл голосов и интеллекта!

 
Караоке-батл в Laif
Караоке-батл в Laif
ФОТО: Erakogu

Готовы к жаркому состязанию, где зажигают не только песни, но и умы? В караоке-клубе Laif грядет вечеринка, где соберутся самые голосистые и смекалистые команды, чтобы побороться за звание лучших! Батл голосов и интеллекта — это вечер, полный музыкальных шарад, смешных и каверзных вопросов, а также любимых песен, которые будут звучат только на максимум!

Что ждет гостей:

  • Остроумные шутки и интригующие вопросы, которые заставят напрячь ум!

  • Музыкальные шарады, где знатоки хитов всех времен проявят себя в полную силу.

  • Море песен и хорошего настроения: выступления участников и зажигательные танцы!

  • Роскошные подарки от клуба для самых ярких и находчивых.

Ведущая вечера обещает атмосферу, где не будет скучно ни секунды. Этот вечер точно подарит заряд позитива и веселья, а возможно, и долгожданные победы!

Дата и место:

Караоке-клуб Laif, четверг 7 ноября.

Вход — бесплатный, участие — всего 7 евро со всей команды!

Собирайте команду друзей и сразитесь в необычном батле!

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