СЕГОДНЯ | Караоке-клуб Laif приглашает команды на уникальный караоке-батл голосов и интеллекта!
Готовы к жаркому состязанию, где зажигают не только песни, но и умы? В караоке-клубе Laif грядет вечеринка, где соберутся самые голосистые и смекалистые команды, чтобы побороться за звание лучших! Батл голосов и интеллекта — это вечер, полный музыкальных шарад, смешных и каверзных вопросов, а также любимых песен, которые будут звучат только на максимум!
Что ждет гостей:
Остроумные шутки и интригующие вопросы, которые заставят напрячь ум!
Музыкальные шарады, где знатоки хитов всех времен проявят себя в полную силу.
Море песен и хорошего настроения: выступления участников и зажигательные танцы!
Роскошные подарки от клуба для самых ярких и находчивых.
Ведущая вечера обещает атмосферу, где не будет скучно ни секунды. Этот вечер точно подарит заряд позитива и веселья, а возможно, и долгожданные победы!
Дата и место:
Караоке-клуб Laif, четверг 7 ноября.
Вход — бесплатный, участие — всего 7 евро со всей команды!
Собирайте команду друзей и сразитесь в необычном батле!