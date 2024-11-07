ГАЛЕРЕЯ | Первые кадры: в T1 открылось новое пространство для концертов и гала-вечеров, вмещающее до 1300 человек

За последние три года центр T1 инвестировал 20 миллионов евро в обновление, изменившее внешний и внутренний облик центра, расширившее его функциональность и привлекшее множество новых сильных арендаторов. Еще планируется добавить в развитие центра около 7 миллионов евро, что в сумме составит 27 миллионов инвестиций.

На сегодняшний день торговый центр посещают 12 000 гостей, по сравнению с январем 2022 года, когда среднее число посетителей было около 5000. Данный показатель растет, и к маю 2025 торговый центр планирует достигнуть 14 000 посетителей в день.

Совсем недавно в T1 был открыт новый центр проведения мероприятий T1 Venue, который вывел T1 на таллиннский рынок конференций и мероприятий, а также добавился новый вход, что улучшает доступность центра.

Новое современное, просторное пространство с шестиметровым потолком T1 Venue оборудовано современной звуковой и световой аппаратурой, и будет идеально подходить для концертов известных артистов, всевозможных спектаклей, шоу и творческих вечеров. Пространство трансформируется под разные назначения.

Дизайн пространства вдохновлен эстонской природой.

Вместимость центра составляет до 1300 человек для мероприятий в формате стоя, до 800 человек в театральной рассадке и до 500 человек на гала-ужинах.

Общая площадь T1 Venue составляет 2215 квадратных метров, и пространство для мероприятий можно разделить на три отдельных зала. Паркинг на территории T1 вмещает около 1000 автомобилей, включая более 50 мест для зарядки электромобилей. Участники мероприятий T1 Venue могут бесплатно парковаться на целый день, а для обычных посетителей парковка бесплатна в течение четырех часов.