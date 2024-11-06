Судебной тяжбе быть! Суд взял в производство иск Танеля Падара против блогерки Маллукас

„Танель Падар не желает раскрывать больше информации о содержании иска против Марианн Трейманн, чем было указано в пресс-релизе“, - приводит слова Эрки Вабаметса Õhtuleht.

Иск был подан 25 октября. „Блогерка Маллукас уже долгое время публикует клеветнические и необоснованные обвинения в адрес Танеля Падара, на которые Танель Падар до сих пор не реагировал“, - говорится в заявлении, направленном журналу Kroonika.

„Однако пост от 12.10.2024 превысил все допустимые пределы. Обвинения, которые в нем содержатся, циничны, вульгарны и ложны. В поданном иске Танель Падар требует опровержения ложных утверждений, опубликованных в Instagram-аккаунте Маллукас от 12 октября 2024 года о Танеле Падаре, и возмещения нематериального ущерба“, - говорится в заявлении Вабаметса и Падара. Размер компенсации оставлен на усмотрение суда.