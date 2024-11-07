ФОТО | "Даже провода перерезали“. Воры оставили от дорогого велосипеда Алики только рожки да ножки

„Заднее колесо чьего-то красивого велосипеда вышло на прогулку“, — написал во вторник в своем посте один из пользователей социальных сетей. Алика сделала скриншот этого поста и опубликовала его в своей истории в Instagram, указав, что это ее велосипед. „Люди прекрасны. Мое колесо“, — подписала снимок разочарованная певица.

Вскоре после этого Алика рассказала, что с этим же велосипедом приключилась еще одна неприятная история.

"Хей! Я работаю в том же здании, где вы живете. Сегодня утром на велосипеде отсутствовало и переднее колесо“, - написал ей в среду утром один из поклонников, указав: что теперь у ее велосипеда нет обоих колес. Сообщение певицу ошарашило.

В своих сториз Алика поделилась фотографией, как выглядит ее велосипед Ampler без колес. На фото видно, что велосипед певица хранила на улице перед домом. Судя по сайту Ampler, велосипед Алики — это модель Juna второго поколения, цена на которую начинается от 2550 евро.

Певица рассказала, что теперь перевезла велосипед на хранение в помещение. „Вы спрашиваете, почему я не сделала этого раньше. Во-первых, я была в путешествии, а во-вторых, до того, как я заглянула в помещение для хранения велосипедов, там совсем не было свободных мест“.

Теперь же в этом помещении место для хранения велосипедов появилось. Алика верит, что получит новые колеса и тормоза от Ampler. "Эти провода, естественно, тоже были перерезаны“.