ВИДЕО | "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ“ устроил грандиозное возвращение в клубе Hollywood вместе с легендой хип-хопа
В ночь с 11 на 12 октября в клубе Hollywood прогремела вечеринка „ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ“. Гости окунулись в атмосферу безудержного веселья, которая царила на танцполе всю ночь напролет.
Зажигательная музыка, вихрь танцев, море смеха и ликования – все это стало неотъемлемой частью вечера. Гости отрывались под любимые хиты, создавая неповторимую атмосферу праздника.
Особым событием вечера стало выступление легендарного рэпера ЛИГАЛАЙЗА. Его хиты вызвали настоящий фурор и заставили публику петь в унисон.
Экстравагантное модерн-кабаре EMPIRE SHOW поразило гостей своими эпатажными костюмами и изящной, чувственной, но динамичной хореографией.
Организаторы благодарят всех, кто принял участие в этом мероприятии и ждут вас снова в начале следующего года (10 ЯНВАРЯ), на НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКЕ. Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee
Фотографии с вечеринки можно посмотреть ЗДЕСЬ.