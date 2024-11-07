ВИДЕО | "ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ РАЙ“ устроил грандиозное возвращение в клубе Hollywood вместе с легендой хип-хопа

Зажигательная музыка, вихрь танцев, море смеха и ликования – все это стало неотъемлемой частью вечера. Гости отрывались под любимые хиты, создавая неповторимую атмосферу праздника.

Организаторы благодарят всех, кто принял участие в этом мероприятии и ждут вас снова в начале следующего года (10 ЯНВАРЯ), на НОВОГОДНЕЙ ВЕЧЕРИНКЕ. Дополнительная информация на официальной странице вечеринки: www.trai.ee