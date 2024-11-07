„Америка снова сошлась со своим безумным бывшим“. Как знаменитости отреагировали на победу Трампа
На победу Дональда Трампа, который станет следующим президентом США, отреагировали многие знаменитости. Сторонники консерваторов не скрывают радости от его возвращения в Белый дом, их противники демократы уверены, что это принесет Америке много бед, пишет Delfi Life.
Еще за несколько месяцев до выборов многие знаменитости призывали голосовать за Камалу Харрис, а вот сторонников Трампа среди звезд было значительно меньше. Что, впрочем, совершенно не помешало ему одержать уверенную победу.
На стороне демократов были, например, Харрисон Форд, Дженнифер Энистон, Арнольд Шварценеггер и Роберт Де Ниро. Республиканцев поддерживали Халк Хоган, Закари Ливай и известный подкастер Джо Роган, который высказался в пользу Трампа буквально за несколько часов до выборов. И, конечно, Илон Маск, который даже устроил лотерею в колеблющихся штатах с выплатой по миллиону долларов в каждом.
После того, как стало ясно, что Трамп побеждает, Маск одним из первых заявил, что доволен результатами. „Народ Америки дал Дональду Трампу ясный и четкий мандат на перемены“, - написал Маск, добавив, что „будущее будет фантастическим“.
Свою поддержку выразил и скандально известный телеведущий Пирс Морган. Он назвал победу Трампа „величайшим возвращением в политической истории“ и сравнил его с библейским Лазарем. „Это свидетельство вашей стойкости, душевной силы и менталитета „никогда не сдавайся“, в то время, когда ваши враги пытались уничтожить вас, посадить в тюрьму и сделать из вас нового Гитлера. Удачи на втором сроке“.
Чуть позже Морган добавил: „Бесспорно одно: всем уже наплевать на поддержку знаменитостей. Более того, я считаю, что они активно поощряют людей голосовать против кандидата“.
Результаты голосования огорчили многих, а некоторые даже были в ярости. Например рэп-исполнительница Cardi B написала в сторис „Я ненавижу вас всех“, и добавила: „Вот почему в некоторых из наших штатов происходят ураганы“ (очевидный намек на на Флориду, Луизиану, Техас и Северную Каролину).
Певица Билли Айлиш на концерте в Нэшвилле заявила: „Кто-то, кто очень сильно ненавидит женщин, вот-вот станет президентом Америки“.
По мнению порноактрисы Сторми Дэниелс, Камала Харрис могла проиграть из-за расизма среди избирателей, она также добавила, что ей „стыдно за американцев“.
Актриса Лили Рейнхарт выразила недоумение, как миллионы людей могут голосовать за человека, признанного виновным в сексуальных злоупотреблениях: „Не могу представить чувства женщин, пострадавших от сексуального насилия Трампа. Видеть, как миллионы людей голосуют за этого абьюзера. Мое сердце абсолютно разрывается за этих женщин. Мне очень жаль“.
Актриса Кристина Эпплгейт рассказала в соцсетях, что ее „ребенок рыдает, потому что ее права как женщины могут быть отняты. За что?“ Она также попросила отписаться от нее всех, кто не согласен с ее мнением и проголосовал против прав женщин и людей с ограниченными возможностями.
Актер Джеффри Райт отреагировал на результаты выборов репостом своей старой записи с призывом не голосовать за Трампа. В том посте он писал: „Мы сумасшедшие, Америка. Но мы не такие сумасшедшие, как Трамп“. В день выборов он добавил: „Просто скажу: я ошибался“.
Стивен Кинг выразился более туманно: „Во многих магазинах, где продают красивые, но хрупкие вещи, можно увидеть надпись: „Можно смотреть, можно подержать в руках, но, если сломаете, будете обязаны купить“. Можете сказать то же самое о демократии“.
Актер Уэнделл Пирс написал несколько постов, в которых обрисовал незавидное будущее при Трампе. „Пусть начнутся массовые депортации. Пусть начнутся остановки и обыски. Пусть начнется разрушение Obamacare. Пусть начнется чистка Министерства юстиции. Пусть начнется приватизация социального обеспечения. Пусть начнется дерегулирование отраслей и разрастется „Раковая аллея“ Луизианы, - пишет Пирс. - Верховный суд изменится на целое поколение. Ущерб, который он собирается нанести нашим институтам в течение следующих двух лет, будет непоправимым“.
Актер также добавил: „Очевидно, что политические эксперты приложат все усилия, чтобы убедительно обосновать, что большинство американцев не возражают против того, что Дональд Трамп пытался свергнуть правительство. Большинство американцев не возражают против его расистских высказываний. Большинство американцев принимают его ксенофобию“.
Эмоциональной реакцией также поделилась актриса София Буш: „Отличная работа, Америка, ты даешь банде MAGA больше власти. Интересно, сколько людей смотрят это и все еще говорят: „Ну, по крайней мере, он не черная женщина!“, уединившись у себя дома сегодня вечером“.
Свою порцию нелестных слов Трампу высказали ведущие популярных вечерних шоу Джимми Киммел, Сет Майерс, Стивен Колберт и Джимми Феллон.
„Более половины этой страны проголосовали за преступника, который планирует простить себя за свои преступления, — сказал Киммел в начале шоу. - Это была ужасная ночь для женщин, для детей, для сотен тысяч трудолюбивых иммигрантов, которые заставляют эту страну двигаться вперед, для здравоохранения, для нашего климата, для науки, для журналистики, для правосудия, для свободы слова. Это была ужасная ночь для бедных людей, для среднего класса, для пожилых людей, которые полагаются на социальное обеспечение, для наших союзников на Украине, для НАТО, для правды, демократии и порядочности. И это была ужасная ночь для всех, кто голосовал против него. И знаете что? Это была плохая ночь и для всех, кто голосовал за него — вы просто еще этого не осознаете“.
Сет Майерс назвал Трампа плохим человеком: „Я не считаю Дональда Трампа хорошим человеком. Я бы даже сказал, что он плохой человек. В свою защиту скажу, что я основываюсь только на всем, чему меня когда-либо учили о том, что делает кого-то хорошим или плохим. Вот и все. Это единственное, на чем я основываюсь“.
Стивен Колберт выразился более радикально, назвав Трампа „чудовищным ребенком, окруженным трусами и мошенниками“. „Черт, это случилось снова, — начал он вчерашний эфир The Late Show, - Дональд Трамп начался как шутка, а закончился как трагедия. На этот раз он начался как трагедия. Кто знает, где он закончится... лимериком?“
Комик Тейлор Томлинсон, ведущий шоу After Midnight на CBS, сказал: „Для меня большая честь работать на телевидении, пока женщинам это еще разрешено“.
Джимми Фэллон едко пошутил: „Америка снова сошлась со своим безумным бывшим и выбрала Дональда Трампа 47-м президентом Соединенных Штатов. Неважно, за кого вы голосовали, но, думаю, все согласятся, что это будет тяжелый День благодарения“.