„Америка снова сошлась со своим безумным бывшим“. Как знаменитости отреагировали на победу Трампа

„Более половины этой страны проголосовали за преступника, который планирует простить себя за свои преступления, — сказал Киммел в начале шоу. - Это была ужасная ночь для женщин, для детей, для сотен тысяч трудолюбивых иммигрантов, которые заставляют эту страну двигаться вперед, для здравоохранения, для нашего климата, для науки, для журналистики, для правосудия, для свободы слова. Это была ужасная ночь для бедных людей, для среднего класса, для пожилых людей, которые полагаются на социальное обеспечение, для наших союзников на Украине, для НАТО, для правды, демократии и порядочности. И это была ужасная ночь для всех, кто голосовал против него. И знаете что? Это была плохая ночь и для всех, кто голосовал за него — вы просто еще этого не осознаете“.