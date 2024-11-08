А у вас есть алиби? В Таллинне проведут детективную игру, основанную на реальных событиях
12 ноября 2024 года в пабе Stroomi Irish в Таллинне состоится новая командная детективная игра Alibi, где участники смогут примерить на себя роль сыщиков и погрузиться в расследование сложного дела, основанного на реальных событиях.
Игра Alibi — это пятиэтапный процесс, объединяющий различные форматы и виды детективной работы. Команды игроков будут изучать показания свидетелей, анализировать полицейские рапорты, расшифровывать зашифрованные послания, собирать улики и проверять свои выводы. Финальный этап станет кульминацией, где игрокам предстоит определить, кто скрывается за маской преступника.
Каждая игра состоит из пяти туров:
- Первый тур — аудиотур: игроки получают записи событий, содержащие подсказки для понимания места, времени и обстоятельств преступления.
- Второй тур — изучение материалов дела, подробное описание эпизодов преступлений и ответы на уточняющие вопросы.
- Третий тур — расшифровка перехваченных сообщений от подозреваемых, чтобы определить, где и когда могут произойти следующие события.
- Четвёртый тур — анализ протоколов допросов подозреваемых с целью выявить важные детали.
- Пятый тур — финальная стадия, на которой игрокам предстоит дать ответ на главный вопрос: кто преступник?
Игра Alibi рассчитана на 2,5 часа и предлагает участникам увлекательный опыт командной работы и дедуктивного анализа.
Приглашаем всех любителей детективного жанра и увлекательных квестов собрать команду и принять участие в Первом Делe „Лондон“ в рамках детективной игры Alibi.
Дополнительная информация и возможность задать вопросы доступны на страницах мероприятия.