А у вас есть алиби? В Таллинне проведут детективную игру, основанную на реальных событиях

Игра Alibi — это пятиэтапный процесс, объединяющий различные форматы и виды детективной работы. Команды игроков будут изучать показания свидетелей, анализировать полицейские рапорты, расшифровывать зашифрованные послания, собирать улики и проверять свои выводы. Финальный этап станет кульминацией, где игрокам предстоит определить, кто скрывается за маской преступника.

Каждая игра состоит из пяти туров:

- Первый тур — аудиотур: игроки получают записи событий, содержащие подсказки для понимания места, времени и обстоятельств преступления.

- Второй тур — изучение материалов дела, подробное описание эпизодов преступлений и ответы на уточняющие вопросы.

- Третий тур — расшифровка перехваченных сообщений от подозреваемых, чтобы определить, где и когда могут произойти следующие события.

- Четвёртый тур — анализ протоколов допросов подозреваемых с целью выявить важные детали.

- Пятый тур — финальная стадия, на которой игрокам предстоит дать ответ на главный вопрос: кто преступник?

Игра Alibi рассчитана на 2,5 часа и предлагает участникам увлекательный опыт командной работы и дедуктивного анализа.

Приглашаем всех любителей детективного жанра и увлекательных квестов собрать команду и принять участие в Первом Делe „Лондон“ в рамках детективной игры Alibi.

Дополнительная информация и возможность задать вопросы доступны на страницах мероприятия.