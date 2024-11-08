До и после | Сильвия Ильвес решила немного подкорректировать внешность

Эстонская виолончелистка Сильвия Ильвес рассказала в Instagram, что решила прибегнуть к новой бьюти-процедуре. Она обратилась в косметологическую клинику, чтобы прибавить своим губам дополнительного объема. „Теперь, когда у меня идеальные зубы, мои губы тоже немного улучшились“, - рассказала она после процедуры.

Кроме того, Сильвия отметила, что губы не останутся точно такими, какие они есть сейчас. „NB! Окончательный результат будет виден только через неделю. Хотя я уже очень довольна своими новыми сочными губами, во время процесса 50% сочности губ теряется“, - объяснила она в Instagram.

В Турцию за новыми зубами

Летом Сильвия Ильвес отправилась в Турцию, чтобы осуществить свою давнюю мечту. Она захотела сделать себе голливудскую улыбку, о которой мечтала с детства. В общей сложности в Турции она провела шесть дней. Вечером 26 июля Сильвия вернулась на родину с новой ослепительной улыбкой.

Процедура, в ходе которой ей поставили 24 коронки и провели лечение каналов у восьми зубов. Это "удовольствие“ обошлось почти в 7000 евро (включая проживание и трансфер). „Турецкая стоматологическая клиника выдала мне сертификат сроком на 20 лет, который дает мне право бесплатно посещать клинику, если у меня возникнут какие-либо опасения по поводу установленных зубов“, — обрадовалась тогда Сильвия.