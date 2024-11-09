От политики до личной жизни: в конце января на экраны выйдет документальный фильм о Тоомасе Хендрике Ильвесе

Режиссер-документалист, пять лет снимавший фильм о хиппи Нового Света, в конечном итоге попал на работу в администрацию президента. Спустя некоторое время он стал скучать по кино, его охватило внутреннее побуждение и осознание: настал подходящий момент, чтобы начать снимать фильм о жизни президента. Кажется, это невыполнимая миссия, ведь съемка такого самого важного человека в стране запрещена! А главный герой фильма президент Ильвес и вовсе не догадывался, что в ближайшие месяцы его ждет один из самых тяжелых периодов жизни.

Фильм Яана Тоотсена рассказывает о Тоомасе Хендрике Ильвесе в последние полтора года пребывания на посту президента - параллельно со сложной ситуацией в мировой политике президенту приходится сталкиваться с проблемами в личной жизни. Интеллектуал, который читает тысячи книг, знакомится с самыми могущественными людьми в мире, но при этом чувствует себя наиболее комфортно, работая диджеем, крутящим пластинки в ночном клубе. Как примирить молодого и порой необузданного главу государства с ожиданиями общества? Как вы справляетесь с ситуацией, когда ваша личная жизнь оказывается на виду у общественности?

Острый глаз камеры Тоотсена безжалостно следует за Ильвесом в его самые трудные моменты, но создает интересный и очень человечный портрет президента.

Режиссер и автор сценария фильма Яан Тоотсен, режиссер монтажа Мартин Мянник, операторы Куллар Виймне, Эрик Норкроос, Йоозеп Матьюс, Яан Тоотсен и другие.

Композитор — Вайко Эплик, звукорежиссер — Хармо Калласте, продюсеры — Ээро Талвисту, Яан Тоотсен и Раин Тамм. Продюсером фильма выступила компания Aadam ja Pojad.

Фильм поддержали Эстонский фонд культуры, Эстонский институт кино, LHV и несколько частных спонсоров.