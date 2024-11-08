Управа района Ласнамяэ ищет торговцев для участия в рождественской ярмарке

„В этом году Ласнамяэ впервые организует рождественскую ярмарку. По сравнению с традиционными ярмарками в Ласнамяэ здесь гостей будут ждать культурно-развлекательная программа для взрослых и молодежи. Надеюсь, что к нам присоединятся различные торговцы, которые смогут предложить посетителям широкий выбор съестного и рождественских подарков“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Рождественская ярмарка Ласнамяэ состоится 15 декабря в парке Тондираба и для того, чтобы наряду с развлечениями жителям можно было бы предложить возможность перекусить, районная управа ищет торговцев.

К участию приглашаются все торговцы, предлагающие предметы рукоделия, эстонского дизайна и эстонские продукты, предпочтение отдается продавцам рождественских товаров и подарков. При регистрации стоит иметь в виду, что мероприятие полностью безалкогольное и с 1 июня прошлого года на всех общественных мероприятиях в Таллинне еду и напитки можно подавать только во многоразовой посуде (включая столовые приборы). Торговцы также должны самостоятельно обеспечить себе необходимое для торговли оборудование, в том числе электрогенератор.

Ходатайствовать о получении разрешения на торговлю на рождественской ярмарке Ласнамяэ необходимо на сайте системы AKIS https://akis.tallinn.ee/. Регистрация заканчивается 12 декабря. Получить дополнительную информацию или ответы на возможные вопросы можно, написав по электронной почте Johannes-Emmanuel.Allas@tallinnlv.ee или позвонив по телефону 645 7702.

Организационные детали и программа рождественской ярмарки Ласнамяэ будут опубликованы в ближайшие недели.