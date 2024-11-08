"Ходит босиком и живет на хуторе": поездка в Индию изменила успешного бизнесмена до неузнаваемости

„Наша скромная история успеха началась в конце 90-х“, — вспоминает Герли и продолжает: „Мы продали полученную по наследству дачу в Виймси и вложили все деньги в бизнес. Мы были молоды, перед нами открывалось много возможностей. Мы правильно ими воспользовались — компания быстро росла, и перед экономическим кризисом 2007 года мы продали долю и на вырученные деньги купили дом в Меривялья“.