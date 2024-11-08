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08.11.2024, 19:20

"Ходит босиком и живет на хуторе": поездка в Индию изменила успешного бизнесмена до неузнаваемости

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ФОТО: KieferPix | Shutterstock

Домохозяйка Герли огорчена тем, что ее муж настолько зациклен на духовных ценностях, что не в состоянии не только семью обеспечить, но и даже воду в туалете смыть, пишет Nelli Teataja.

„Наша скромная история успеха началась в конце 90-х“, — вспоминает Герли и продолжает: „Мы продали полученную по наследству дачу в Виймси и вложили все деньги в бизнес. Мы были молоды, перед нами открывалось много возможностей. Мы правильно ими воспользовались — компания быстро росла, и перед экономическим кризисом 2007 года мы продали долю и на вырученные деньги купили дом в Меривялья“.

Несмотря на продажу своей доли в фирме, Хендрик продолжал работать в этой же компании и получать очень хорошую зарплату. Герли же не работала последние 15 лет. А потом тихая семейная жизнь в одночасье изменилась - отец семейства Хендрик практически в одночасье решил стать хиппи. „Или, скажем прямо, сошел с ума“, - заявляет Герли.

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