08.11.2024, 19:20
"Ходит босиком и живет на хуторе": поездка в Индию изменила успешного бизнесмена до неузнаваемости(10)
ФОТО: | Shutterstock
Домохозяйка Герли огорчена тем, что ее муж настолько зациклен на духовных ценностях, что не в состоянии не только семью обеспечить, но и даже воду в туалете смыть, пишет Nelli Teataja.
„Наша скромная история успеха началась в конце 90-х“, — вспоминает Герли и продолжает: „Мы продали полученную по наследству дачу в Виймси и вложили все деньги в бизнес. Мы были молоды, перед нами открывалось много возможностей. Мы правильно ими воспользовались — компания быстро росла, и перед экономическим кризисом 2007 года мы продали долю и на вырученные деньги купили дом в Меривялья“.
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