ФОТО и ВИДЕО | Праздник кино: смотрите, кто пришел на торжественную церемонию открытия PÖFF

Кинофестиваль "Темные ночи“ (PÖFF), крупнейший кинофестиваль в Северной и Восточной Европе и один из 15 кинофестивалей категории „А“ в мире, в ближайшие две недели пройдет в кинотеатрах Таллинна и Тарту.