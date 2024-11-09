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09.11.2024, 08:09

ФОТО и ВИДЕО | Праздник кино: смотрите, кто пришел на торжественную церемонию открытия PÖFF

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Кинофестиваль "Темные ночи“ (PÖFF), крупнейший кинофестиваль в Северной и Восточной Европе и один из 15 кинофестивалей категории „А“ в мире, в ближайшие две недели пройдет в кинотеатрах Таллинна и Тарту.

На церемонии, которая прошла в пятницу в 19:00 в концертном зале Alexela, режиссер Петер Симм получил награду за вклад в киноискусство, а также были объявлены победители стипендии имени Бруно Оя.

Кроме того, прошла премьера нового анимационного фильма Рихо Унди „Casablanca“.

С 8 по 24 ноября в рамкам фестиваля покажут 249 полнометражных и 323 короткометражных фильма из 81 страны.

На главный приз в 20 000 евро претендуют 18 фильмов. Работу жюри возглавляет известный немецкий режиссер Кристоф Хоххойслер.

Впервые будет проведен международный конкурс документального кино. Фестиваль принимает более 1500 гостей из более чем 60 стран.

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