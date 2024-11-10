Страховщик: на автомобилях пишут как любовные, так и гневные письма

Последствием вандализма против автомобилей зачастую являются суммы ущерба, способные достигать тысяч евро. В этом году Seesam было сообщено уже о 82 случаях, ущерб по которым достигает в совокупности около 130 000 евро. Более типичные повреждения — царапины, при которых средний ущерб составляет до 1500 евро, однако крупнейший ущерб от них в этом году, в результате которого автомобилю потребовались перекраска и замена деталей, достиг 4500 евро. Ущерб же от крупнейшего зарегистрированного в этом году случая вандализма составил 9200 евро. Вандалы сорвали с фургона дверь, а также причинили при этом автомобилю и другие повреждения.

Орудуют малолетние вандалы

„Если эскалирование ситуаций, вызванных агрессией на дорогах, и повреждение при этом автомобилей скорее сходят на нет, то причинение ущерба, так сказать, малолетними вандалами участилось“, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущерба Seesam Расмус Парве.

Несовершеннолетние забрасывают автомобили камнями, в одном случае с 9-го этажа кидались по машинам распространенными дарами осени, то есть яблоками, были и удары автомобиля битой.

По словам страховщика, договор страхования каско, конечно, покрывает риск вандализма, однако лицо, причинившее ущерб, должно возместить его страховщику.

Немало и таких случаев ущерба по каско, когда ребенок видит запыленный автомобиль и решает „нарисовать“ на нем милое послание. Однако частички пыли соскребают с автомобиля краску, и хозяина ждет дорогостоящий ремонт. Порой пыльные автомобили становятся „холстом“ и для гневных посланий. Такие инциденты входят в число упомянутых выше типичных случаев, при которых сумма ущерба, по словам страховщика, достигает в среднем 1500 евро.

Камеры — главные враги вандализма