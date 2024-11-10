Страховщик: на автомобилях пишут как любовные, так и гневные письма
Забрасывание проезжающих автомобилей камнями, удары битой, яблоки, падающие с 9-го этажа, а также гневные и любовные письма на бортах автомобиля — вот наиболее яркие примеры работы вандалов, по которым страховой компании потребовалось выплатить возмещения в этом году.
Последствием вандализма против автомобилей зачастую являются суммы ущерба, способные достигать тысяч евро. В этом году Seesam было сообщено уже о 82 случаях, ущерб по которым достигает в совокупности около 130 000 евро. Более типичные повреждения — царапины, при которых средний ущерб составляет до 1500 евро, однако крупнейший ущерб от них в этом году, в результате которого автомобилю потребовались перекраска и замена деталей, достиг 4500 евро. Ущерб же от крупнейшего зарегистрированного в этом году случая вандализма составил 9200 евро. Вандалы сорвали с фургона дверь, а также причинили при этом автомобилю и другие повреждения.
Орудуют малолетние вандалы
„Если эскалирование ситуаций, вызванных агрессией на дорогах, и повреждение при этом автомобилей скорее сходят на нет, то причинение ущерба, так сказать, малолетними вандалами участилось“, — сказал руководитель отдела рассмотрения ущерба Seesam Расмус Парве.
Несовершеннолетние забрасывают автомобили камнями, в одном случае с 9-го этажа кидались по машинам распространенными дарами осени, то есть яблоками, были и удары автомобиля битой.
По словам страховщика, договор страхования каско, конечно, покрывает риск вандализма, однако лицо, причинившее ущерб, должно возместить его страховщику.
Немало и таких случаев ущерба по каско, когда ребенок видит запыленный автомобиль и решает „нарисовать“ на нем милое послание. Однако частички пыли соскребают с автомобиля краску, и хозяина ждет дорогостоящий ремонт. Порой пыльные автомобили становятся „холстом“ и для гневных посланий. Такие инциденты входят в число упомянутых выше типичных случаев, при которых сумма ущерба, по словам страховщика, достигает в среднем 1500 евро.
Камеры — главные враги вандализма
Всё большую роль в предотвращении ущерба и поимке вандалов играют камеры. Бортовых камер и камер безопасности в окрестностях домов становится всё больше, и это облегчает раскрытие нарушений. „Если раньше многие злоумышленники могли избежать поимки, сегодня вероятность их обнаружения выше именно благодаря камерам, что, в свою очередь, сокращает число нераскрытых случаев“, — констатировал Парве.
По словам страховщика, защититься от случайных действий вандалов на самом деле невозможно, но можно запомнить несколько советов на случай, если имущество уже пострадало от их рук.
„Если вы застаете вора или вандала прямо на месте преступления, то обычно достаточно небольшого замечания, чтобы злоумышленник прервался. И всё же слишком рисковать не стоит, поскольку вполне вероятно, что пресечение преступления может обернуться конфликтом. Так что в первую очередь стоит звонить на оперативный номер полиции, чтобы разрешить эскалировавшуюся ситуацию с помощью профессионалов“, — поделился советами на случай вандализма Парве.
Следует непременно запомнить как можно больше подробностей, не приступая, однако, к самостоятельному изучению вещественных доказательств.
Причиненный ущерб следует зафиксировать как можно скорее, будь то грубые или вульгарные рисунки, поцарапанные предметы или разбитые окна. С точки зрения страховщика важно, чтобы случай был зафиксирован, так что большую помощь окажут как фотографии, так и видеоматериал. „Также стоит следить, чтобы поблизости была какая-нибудь камера наблюдения, которая может помочь поймать возможного вандала и лучше установить обстоятельства инцидента“, — посоветовал страховщик.