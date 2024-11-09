Назревает еще один королевский скандал: принц Эндрю не считается с волей короля и отказывается переезжать из своего нынешнего дома

Принц Эндрю не желает покидать Royal Lodge, откуда его уже некоторое время пытается выселить его родной брат король Карл III. На прошлой неделе выяснилось, что Карл III ограничил принца Эндрю в получении денег на личные расходы, сумма который ранее составляла 1 миллиона фунтов стерлингов в год. Также король больше не платит за охрану принца Эндрю, затраты на которую достигли такой же стоимости. Все эти действия короля направлены на то, чтобы заставить своего брата покинуть Royal Lodge. Поскольку принц Эндрю не выполняет королевских обязанностей, других доходов у него нет.

Король хотел бы, чтобы его брат переехал в коттедж Фрогмор, который меньше по размеру и ранее служил домом герцогу и герцогине Сассекским, принцу Гарри и Меган Маркл. Эндрю прожил в Royal Lodge последние 20 лет, дом нуждается в косметическом ремонте, но у принца недостаточно денег, чтобы его оплатить. В то же время нет никаких признаков того, что принц планирует переехать из дома, сообщает New York Post.

По мнению королевского эксперта Кристофера Уилсона, этим решением Эндрю, по сути, показывает своему брату-монарху кукиш. Уилсон также отметил, что принц Эндрю проявляет неуважение к королевской семье, идя против воли своего брата и отказываясь переехать в меньшую королевскую резиденцию. „Он позорит память своей бабушки“, — заявил Уилсон. Он имел в виду тот факт, что мать королевы Елизаветы II жила в королевской резиденции до своей смерти в 2002 году.

„Душевное состояние принца Эндрю отражается на состоянии его дома“, — добавил королевский эксперт. По его мнению, Эндрю больше не волнует состояние Royal Lodge, где он на данный момент проживает. „Оно рушится вокруг него. Он об этом более не заботится“, - сказал эксперт. Принц планирует оставаться в доме как можно дольше, а затем передать его своим дочерям, принцессе Беатрис и принцессе Евгении.