Хелле Мери: многим политикам не хватает воспитанности и открытого сердца

Десять лет назад вдова президента Эстонии Леннарта Мери - Хелле Мери - в своем интервью газете Laupäevaleht сказала, что в Эстонии многим политикам не хватает воспитанности и личной ответственности.

"В нынешней Эстонии существует пауза, не наполненная смыслом, - сказала тогда Мери, которая 20 лет была актрисой Эстонского драматического театра. - Зачастую не хватает личной ответственности, не умеют они видеть последствия. На самом деле нужно за все отвечать, нам всем".

"У нас одна Эстония, а здесь ведется какое-то постоянное распределение. Эстония есть Эстония. К сожалению, у некоторых политиков нет воспитания, у них не открыто сердце, зато у них есть политическая музыкальность. Открыть сердце, будучи взрослым, уже не научишься, этому нужно учить с самого детства. Да, благодаря этому мы более ранимы, но только так можно принимать честные решения. Сейчас местами одно вранье, как самому себе, так и другим", - сказала тогда она.

Жившая на Виймси Хелле Мери не часто появлялась на публике и редко давала интервью, но если и встречалась с журналистами, то почти всегда говорила о традициях.

"Традиции помогают держаться вместе. Когда сложно, тогда вместе легче, в том числе и в плане денег, так или иначе у кого-то побольше (денег) будет. И говорить нужно, а не стоять в стороне, а то так и останешься в стороне, - говорила она и добавляла. - И с народом нужно держаться вместе, иначе Народ не узнает своего Хранителя", - учила она, играя словами: "держаться вместе" по-эстонски звучит как "kokku hoidma", а хранитель - "hoidja". При этом госпожа Мери просила автора непременно написать именно эти два слова с заглавной буквы.