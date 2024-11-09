09.11.2024, 13:21
ВИДЕО | Смотрите, чем закончилась Таллиннская неделя моды! Расскажет программа „Стиль жизни“(2)
ФОТО: Erakogu
Tallinn Fashion Week 2024 - смотрите продолжение в программе „Стиль Жизни с Марком-Анатолием Эйном“ в воскресенье 11 ноября в 11:00 и 22:30 на TV3+!
В новом выпуске программы вместе с телезрителями продолжаем следить за осенней модной сессией Tallinn Fashion Week 2024. Увидим коллекции известных эстонских дизайнеров, а также узнаем последние модные тенденции от Instrumentarium.
Авторская передача „Стиль Жизни“ дает телезрителям возможность окунуться в сказочный мир красоты, моды, музыки и быть в курсе самых интересных событий, происходящих во всем мире!