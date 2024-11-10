ФОТО | Не могли налюбоваться друг на друга: принцесса Кейт и принц Уильям появились вместе на публичном мероприятии

По словам эксперта по языку тела, на прошедшем в субботу фестивале принц и принцесса Уэльские не могли налюбоваться друг на друга. Направляясь в Королевский Альберт-холл в Лондоне, принц Уильям постоянно проявлял милые жесты по отношению к своей супруге.

Принц Уильям и принцесса Кейт не появлялись вместе на многих публичных мероприятиях в этом году.

Принц Уильям недавно назвал этот год самым трудным в своей жизни, отметив при этом, как он гордится своим отцом королем Чарльзом и женой Кейт. По словам принца, обоим удалось оставаться храбрыми и достойными во всех отношениях даже после серьезных проблем со здоровьем.

Месяц назад, в октябре, принцесса Кейт и ее муж принц Уильям посетили Саутпорт, где встретились с семьями жертв массового убийства на уроке танцев, которое произошло в июле этого года. Это было их первое в этом году появление на публике после начала лечения принцессы от рака.

Согласно королевским источникам, Кейт решила присоединиться к принцу Уильяму, чтобы показать свою „поддержку, сочувствие и сострадание к местному сообществу“. Пара поговорила со службами экстренной помощи в Саутпорте, которые помогли справиться с ужасающим нападением с ножом, сообщает BBC.