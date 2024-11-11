Официальный украинский телеканал Freedom TV теперь доступен в Эстонии в свободном вещании

Государственный телеканал Freedom TV создают украинские журналисты с целью предоставления объективной и сбалансированной информации о происходящем в Украине и других странах. С программой Freedom TV, в настоящее время вещающего на русском языке, можно ознакомиться здесь: https://uatv.ua/programm .

Посол Украины в Эстонской Республике Максим Кононенко сказал: „Очень важно, чтобы у людей был доступ к точной и объективной информации, поскольку именно она формирует наше отношение к другим людям, фактам и событиям, влияет на наше мировоззрение и определяет наши действия. Международный украинский телеканал Freedom TV предоставляет именно такую точную и объективную информацию, и я очень рад, что он начинает вещание в Эстонии. Благодаря Freedom TV жители Эстонии узнают правду об Украине и украинцах, а украинцы смогут поддерживать культурную связь со своей родиной, вне зависимости от временных поясов и расстояний. Я искренне благодарен AS Levira за принятие этого важного решения“.

„Эстония неизменно поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Появление Freedom TV в свободном вещании дает жителям Эстонии – включая нашу значительную украинскую общину – возможность получать информацию непосредственно от официального международного украинского телеканала. Также важно, чтобы с помощью этого канала украинцы могли сохранять связь с родиной“, - сказала канцлер Министерства культуры Кристийна Алликсаар.

„Эстонские и международные СМИ превосходно справляются с освещением событий в Украине для эстонских зрителей. Но не менее важно доносить информацию о войне и повседневной жизни в Украине из первоисточника. С начала полномасштабной войны компания Levira искала возможности поддержать распространение в Эстонии украинских СМИ. Ранее в свободном вещании находился канал Украина24, который теперь заменит Freedom TV, доступный посредством обычной антенны по всей Эстонии“, - отметил исполнительный директор Levira Тийт Таммисте.