Официальный украинский телеканал Freedom TV теперь доступен в Эстонии в свободном вещании
В свободном вещании в Эстонии теперь можно смотреть международный украинский телеканал Freedom TV.
Государственный телеканал Freedom TV создают украинские журналисты с целью предоставления объективной и сбалансированной информации о происходящем в Украине и других странах. С программой Freedom TV, в настоящее время вещающего на русском языке, можно ознакомиться здесь: https://uatv.ua/programm.
Посол Украины в Эстонской Республике Максим Кононенко сказал: „Очень важно, чтобы у людей был доступ к точной и объективной информации, поскольку именно она формирует наше отношение к другим людям, фактам и событиям, влияет на наше мировоззрение и определяет наши действия. Международный украинский телеканал Freedom TV предоставляет именно такую точную и объективную информацию, и я очень рад, что он начинает вещание в Эстонии. Благодаря Freedom TV жители Эстонии узнают правду об Украине и украинцах, а украинцы смогут поддерживать культурную связь со своей родиной, вне зависимости от временных поясов и расстояний. Я искренне благодарен AS Levira за принятие этого важного решения“.
„Эстония неизменно поддерживает Украину в ее борьбе за свободу. Появление Freedom TV в свободном вещании дает жителям Эстонии – включая нашу значительную украинскую общину – возможность получать информацию непосредственно от официального международного украинского телеканала. Также важно, чтобы с помощью этого канала украинцы могли сохранять связь с родиной“, - сказала канцлер Министерства культуры Кристийна Алликсаар.
„Эстонские и международные СМИ превосходно справляются с освещением событий в Украине для эстонских зрителей. Но не менее важно доносить информацию о войне и повседневной жизни в Украине из первоисточника. С начала полномасштабной войны компания Levira искала возможности поддержать распространение в Эстонии украинских СМИ. Ранее в свободном вещании находился канал Украина24, который теперь заменит Freedom TV, доступный посредством обычной антенны по всей Эстонии“, - отметил исполнительный директор Levira Тийт Таммисте.
„В сегодняшнем мире, где изменения происходят ежесекундно, критическое значение имеет быстрое и всестороннее информирование о событиях на местах. Телеканал FREEДОМ – не просто источник новостей, а пространство свободы, где важен каждый голос и каждое мнение заслуживает внимания. Наша цель – создать платформу, которая будет способствовать открытому и прозрачному общению, следуя принципам свободы слова“, - сказал член правления Ukraina meedia Druzi MTÜ Андрей Верхоляк.
Помимо Freedom TV в свободном вещании также доступны каналы ETV, ETV2, ETV+, Kanal 2, TV3, Duo 4, Duo 5, TV6, Kanal 7, TV3 Life, Kino 7, MyHits TV, TVP World, Current Time (Настоящее Время), Euronews и France 24 – всего 17 каналов.
К украинскому телеканалу присоединится и украинская радиостанция – с 17 ноября в Таллинне, Тарту и Ида-Вирумаа начнет вещание радиостанция Druzi. Почти год в Эстонии ее можно было слушать в цифровой радиосети DAB+, а также через специальное приложение.