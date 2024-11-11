Производитель кукол Барби случайно напечатал ссылку на порносайт на упаковке игрушек

Вместо того чтобы направить читателей на официальный сайт экранизации мюзикла, удостоенного премии „Тони“, информация на коробках с куклами специального издания ведет на страницу, для входа на которую необходимо быть старше 18 лет, сообщают пользователи социальных сетей X.

„Компании Mattel стало известно об опечатке на упаковке коллекционных кукол Mattel „Злая“, продаваемых преимущественно в США, которая должна была направить покупателей на официальную страницу WickedMovie.com“, - говорится в заявлении компании, поступившем в распоряжение CNN.

„Мы глубоко сожалеем об этой досадной ошибке и немедленно примем меры, чтобы ее исправить. Родителям рекомендуется обратить внимание на то, что неправильно напечатанный веб-сайт не предназначен для детей“, - говорится в сообщении.

Людям, которые уже приобрели кукол, рекомендуется выбросить упаковку или скрыть от детей ссылку, добавила Mattel.

Долгожданный двухсерийный фильм „Злая“ с певицей Арианой Гранде и актрисой Синтией Эриво в главных ролях является адаптацией знаменитого бродвейского мюзикла. История является приквелом к „Волшебнику страны Оз“ и рассказывает об альтернативной версии событий до появления Дороти в Оз.

Первая часть фильма „Злая“ дебютирует в кинотеатрах 22 ноября. Второй фильм ожидается в ноябре 2025 года.