Молодой человек раскрыл пакет с молоком и обнаружил отвратительную картину: „Я выживу, если выпью это?“

К фотографии, прикрепленной автором к публикации, был приложен снимок пакета миндального молока, разрезанного пополам. Внутри верхней части упаковки можно было увидеть черную плесень.

В комментариях читатели попытались выяснить у автора, как долго пакет молока хранился в таком состоянии, но ответа не получили. Они отметили, что, по их мнению, если упаковка была разрезана более недели назад, появление плесени вполне естественно.