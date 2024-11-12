Молодой человек раскрыл пакет с молоком и обнаружил отвратительную картину: „Я выживу, если выпью это?“
Пользователь Reddit с ником JwallDrumline рассказал на портале, как раскрыл пакет с молоком и увидел отвратительную картину. Комментаторы сочли увиденное ужасным.
К фотографии, прикрепленной автором к публикации, был приложен снимок пакета миндального молока, разрезанного пополам. Внутри верхней части упаковки можно было увидеть черную плесень.
„Я выживу, если выпью это?“ — так подписал пользователь снимок.
В комментариях читатели попытались выяснить у автора, как долго пакет молока хранился в таком состоянии, но ответа не получили. Они отметили, что, по их мнению, если упаковка была разрезана более недели назад, появление плесени вполне естественно.
„Когда я открываю любую упаковку, всегда отмечаю на ней дату маркером“, „Вот почему я покупаю только прозрачные упаковки“, „Новый пункт в списке страхов“, „Меня бы точно вырвало“, — поделились пользователи своими реакциями.