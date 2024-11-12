Стало известно время прибытия рождественской ели на Ратушную площадь. Дерево установят уже завтра

Планируется начать спил дерева утром 13 ноября около 8:30. К 11 часам запланирован выезд из Саку в сторону города с предполагаемым прибытием на Ратушную площадь к полудню. Разгрузка и установка дерева может занять около двух часов – до 14:00. Въезд на Ратушную площадь будет со стороны площади Свободы. Ограничения движения не предусмотрены, но, разумеется, орагнизаторы постараются свести к минимуму любые неудобства для других участников дорожного движения.