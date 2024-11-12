Стало известно время прибытия рождественской ели на Ратушную площадь. Дерево установят уже завтра
Подходящее дерево нашли в волости Саку Харьюского уезда. Установка праздничной ели пройдет 13 ноября, примерно в 12 часов.
Как рассказала старейшина столичного района Кесклинн Сандер Андла (Партия реформ), ель прибудет из деревни Юкснурме. Дерево порядка 16 метров высотой. Ель будет установлена на Ратушной площади 13 ноября.
Планируется начать спил дерева утром 13 ноября около 8:30. К 11 часам запланирован выезд из Саку в сторону города с предполагаемым прибытием на Ратушную площадь к полудню. Разгрузка и установка дерева может занять около двух часов – до 14:00. Въезд на Ратушную площадь будет со стороны площади Свободы. Ограничения движения не предусмотрены, но, разумеется, орагнизаторы постараются свести к минимуму любые неудобства для других участников дорожного движения.