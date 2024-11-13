ВИДЕО | Медвежата во дворе частного дома в Ида-Вирумаа обгадили участок и украли ведро с картофельными очистками

Марек Метскаев, живущий в Альтутагузе, утром обнаружил небольшой беспорядок и много кучек экскрементов на своем участке. Просмотрев записи с камеры, он понял, что около 3 часов ночи на его дворе хозяйничали три медвежонка.

„Медведи уже бывали у нас во дворе, тогда они „сражались“ с яблонями. В этот раз экскрементов на участке после них было столько, что количество поразило, и можно предположить, что где-то поблизости была и мать медвежат, вероятно, сзади дома. К сожалению, меня самого не было дома ночью“, — рассказывает Марек изданию Maaleht.

На видео видно, что медвежата, вероятно, искали еду во дворе. „Они забрали только ведро, в котором были картофельные очистки“, — добавляет Марек, отмечая, что медвежата большого беспорядка не устроили.

Ида-Вирумаа — один из самых медвежьих регионов Эстонии. По последним данным, в этом регионе было 13 медвежьих семей, что является наибольшим числом среди эстонских округов.