ФОТО И ВИДЕО | В Таллинн привезли рождественскую ель за 15 000 евро. Смотрите, как в этом году выглядит главное дерево страны!

Поиски подходящего дерева, которое должно быть высотой не менее 15 метров, продлились до 31 октября. Елку установили на главной площади города 13 ноября, а после этого начнется подготовка к открытию рождественского рынка.

„Во-первых, 16 метров на бумаге выглядят как-то больше, чем на самом деле в реальной жизни, поскольку здесь на площади масштабы совсем другие. Елка, по-моему, в этому году очень красивая, симметричная, и даже без украшений выглядит очень здорово“, – поделился Евгений Осиновский своими первыми впечатлениями о таллиннской рождественской елке.

Мэр Таллинна также подтвердил RusDelfi, что стоимость рождественского дерева с доставкой и установкой обошлась городу в 15 000 евро.

Традиция украшать Ратушную площадь праздничной елью восходит к 1441 году, когда именно в Таллинне появилась первая рождественская ель Европы. Этот обычай сохраняется уже более пятисот лет и остаётся важной частью таллиннского зимнего пейзажа. Горожане и гости столицы каждый год с нетерпением ждут момента, когда на главной площади засверкает огнями украшенная ель.

Вот такой путь проделала в этом году рождественская красавица до сердца Таллинна:

Подготовительные работы включают в себя не только транспортировку, но и установку ели, что требует точности и мастерства. Специалисты используют тяжелую технику, чтобы установить дерево на нужной высоте и надежно закрепить его. Завершением монтажа станет украшение ели.