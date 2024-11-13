В Дубае пройдет грандиозный зимний фестиваль шопинга(3)
Юбилейный 30-й сезон Dubai Shopping Festival (DSF) станет самым масштабным в истории фестиваля и пройдет с 6 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. На протяжении 38 дней гостей и жителей города ждут концерты мировых звезд, невероятные скидки, розыгрыши ценных призов, фейерверки и шоу дронов, гастрономические открытия и уникальные впечатления.
Дубай с нетерпением ожидает начала зимнего фестиваля шопинга Dubai Shopping Festival (DSF). В этом году Департамент управления фестивалями и розничной торговли Дубая (DFRE) объединит весь эмират для проведения грандиозного и поистине уникального 30-го юбилейного сезона DSF — самого масштабного и впечатляющего за всю его историю. С 6 декабря 2024 года по 12 января 2025 года гостей ждут 38 дней насыщенной программы с яркими событиями, концертами мировых звезд и незабываемыми впечатлениями, создающими по-настоящему особую атмосферу в этом динамичном городе.
Уже три десятилетия DSF приглашает весь мир открыть для себя лучшее, что может предложить Дубай. Впервые состоявшийся в 1996 году как один из первых масштабных фестивалей шопинга, Dubai Shopping Festival стал символом амбициозного видения руководства Дубая, направленного на превращение эмирата в современную мировую столицу. Этот шаг положил начало новому этапу в развитии города, став основой для его становления как динамичного мегаполиса на международной арене. Сегодня DSF — это не только самый продолжительный фестиваль шопинга в мире, но и ежегодный праздник, подчеркивающий особый колорит Дубая.
30-й фестиваль шопинга обещает стать самым грандиозным за всю его историю благодаря разнообразному календарю мероприятий. Для жителей и гостей города выступят мировые звезды, пройдут шоу с участием известных исполнителей, фестиваль 321 Festival, а также любимые уличные поп-ап мероприятия — Market Outside The Box (MOTB) и Canteen X. Фестиваль порадует масштабными скидками от более чем 1,000 международных и локальных брендов, яркими новогодними торжествами, захватывающими аттракционами в тематических парках, активным отдыхом на свежем воздухе, пляжными развлечениями и уникальным шансом выиграть ценные призы. На протяжении 38 дней Dubai Shopping Festival город будет украшен великолепными световыми инсталляциями Dubai Lights, которые превратят улицы города в завораживающее световое пространство. Небо над Дубаем озарится фейерверками, пройдут ежедневные шоу дронов мирового уровня, делая каждый вечер поистине волшебным и незабываемым событием.
С более подробной информацией о фестивале можно ознакомиться на сайте Dubai Shopping Festival. Полный календарь мероприятий будет опубликован в ближайшее время.