В Дубае пройдет грандиозный зимний фестиваль шопинга

Дубай с нетерпением ожидает начала зимнего фестиваля шопинга Dubai Shopping Festival (DSF). В этом году Департамент управления фестивалями и розничной торговли Дубая (DFRE) объединит весь эмират для проведения грандиозного и поистине уникального 30-го юбилейного сезона DSF — самого масштабного и впечатляющего за всю его историю. С 6 декабря 2024 года по 12 января 2025 года гостей ждут 38 дней насыщенной программы с яркими событиями, концертами мировых звезд и незабываемыми впечатлениями, создающими по-настоящему особую атмосферу в этом динамичном городе.

Уже три десятилетия DSF приглашает весь мир открыть для себя лучшее, что может предложить Дубай. Впервые состоявшийся в 1996 году как один из первых масштабных фестивалей шопинга, Dubai Shopping Festival стал символом амбициозного видения руководства Дубая, направленного на превращение эмирата в современную мировую столицу. Этот шаг положил начало новому этапу в развитии города, став основой для его становления как динамичного мегаполиса на международной арене. Сегодня DSF — это не только самый продолжительный фестиваль шопинга в мире, но и ежегодный праздник, подчеркивающий особый колорит Дубая.