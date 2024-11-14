Наследие президента: что станет с частным домом четы Леннарта и Хелле Мери

В Эстонии можно выделить десятки музеев и центров, посвященных великим мужчинам и женщинам, которые боролись за восстановление независимости страны и поддержание национальной культуры. Если бы стены дома Леннарта Мери на полуострове Рохунеэме могли говорить, они бы вновь оживили множество захватывающих историй из его президентства и жизни. В доме до сих пор хранится внушительная библиотека президента и весь его архив: ценные материалы, накопленные за его карьеру, которые заинтересовали бы историков и архивистов, а также всех, кто интересуется наследием Леннарта Мери, сформировавшим историю Эстонии.