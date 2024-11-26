В новом столичном клубе пройдет гранд-финал вокального конкурса „Стань суперзвездой 2024“ – на кону деньги и международные соревнования
29 ноября в 17:30 в клубе Monument (Müürivahe 5) состоится грандиозный финал популярного конкурса „Стань Супер Звездой 2024“. Уже в шестой раз Laif karaoke klubi совместно с клубом FRIENDS (Рига) проводят это яркое событие, полюбившееся участникам и зрителям с самого первого конкурса в 2019 году.
После двух отборочных туров на сцене встретятся самые талантливые финалисты, которые продемонстрируют свои вокальные способности. Победа в конкурсе даст уникальную возможность стать вокалистом в двух популярных клубах Таллинна и Риги, а также, по традиции, принесет денежный приз в размере 500 евро.
Кроме того, победитель получит шанс представить Эстонию на международном конкурсе караоке в 2025 году. Все финалисты смогут получить множество достойных призов от спонсоров.
Этим вечером, благодаря компетентному жюри, на эстонском небосводе зажжется новая звезда!
Билеты: 12 евро
Резервация столов: по телефону 56956658
Организаторы конкурса: Laif karaoke klubi и Club Friends (Рига)
Не пропустите шанс увидеть лучших исполнителей года и стать частью этого незабываемого события!