В новом столичном клубе пройдет гранд-финал вокального конкурса „Стань суперзвездой 2024“ – на кону деньги и международные соревнования

29 ноября в 17:30 в клубе Monument (Müürivahe 5) состоится грандиозный финал популярного конкурса „Стань Супер Звездой 2024“. Уже в шестой раз Laif karaoke klubi совместно с клубом FRIENDS (Рига) проводят это яркое событие, полюбившееся участникам и зрителям с самого первого конкурса в 2019 году.