Топчик
26.11.2024, 09:00

В новом столичном клубе пройдет гранд-финал вокального конкурса „Стань суперзвездой 2024“ – на кону деньги и международные соревнования

 
Грандфинал "Стань суперзвездой"
Грандфинал "Стань суперзвездой"
ФОТО: Erakogu

29 ноября в 17:30 в клубе Monument (Müürivahe 5) состоится грандиозный финал популярного конкурса „Стань Супер Звездой 2024“. Уже в шестой раз Laif karaoke klubi совместно с клубом FRIENDS (Рига) проводят это яркое событие, полюбившееся участникам и зрителям с самого первого конкурса в 2019 году.

После двух отборочных туров на сцене встретятся самые талантливые финалисты, которые продемонстрируют свои вокальные способности. Победа в конкурсе даст уникальную возможность стать вокалистом в двух популярных клубах Таллинна и Риги, а также, по традиции, принесет денежный приз в размере 500 евро.

Кроме того, победитель получит шанс представить Эстонию на международном конкурсе караоке в 2025 году. Все финалисты смогут получить множество достойных призов от спонсоров.

Этим вечером, благодаря компетентному жюри, на эстонском небосводе зажжется новая звезда!

  • Билеты: 12 евро

  • Резервация столов: по телефону 56956658

  • Организаторы конкурса: Laif karaoke klubi и Club Friends (Рига)

Не пропустите шанс увидеть лучших исполнителей года и стать частью этого незабываемого события!

Какое впечатление оставил у вас этот материал?

Позитивно
Удивительно
Информативно
Безразлично
Печально
Возмутительно
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии