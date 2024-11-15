На 20 лет назад: в клубе Laif проведут ностальгическую вечеринку Millennium White Party
16 ноября 2024 года клуб Laif is Laif соберет всех, кто мечтает вернуться в эпоху 2000-х, на ярчайшую вечеринку — Millennium White Party! Это событие — возможность погрузиться в атмосферу дискотек, под которые танцевали до рассвета, вспомнить хиты, которые звучали с каждого уголка, и вновь почувствовать себя беззаботным подростком.
Время ностальгии и ретро-вибраций
Тем, кто помнит те годы, вечер подарит особую атмосферу, наполненную любимыми мелодиями и светом прожекторов. В программе — не только тщательно подобранный сет-лист, но и DJ MITYA PLAY, который задаст нужный ритм, и DJ JARON с караоке для тех, кто обожает исполнять свои любимые хиты вживую.
Главным событием станет выступление KSE NIA LIVE — настоящий сюрприз для всех поклонников живой музыки. В этот вечер каждый сможет по-новому услышать старые добрые треки, которые подарят ностальгическое путешествие в прошлое.
Танцы до утра
На Millennium White Party можно танцевать до самого утра, ведь шоу-программа включает не только танцевальные сеты, но и яркое танцевальное шоу. Подготовленные декорации и фотозоны помогут создать атмосферу незабываемого праздника и сделают каждую фотографию настоящим воспоминанием об этом вечере.
Белый Дресс-Код и Специальные Условия
Чтобы создать по-настоящему волшебную атмосферу, гостей приглашают придерживаться белого дресс-кода — это придаст вечеринке особую изысканность. А для девушек, которые придут до 23:00, вход будет абсолютно бесплатным!
Дата и время: 16 ноября 2024 года, начало в 21:00
Место проведения: Laif is Laif
Стоимость билета: 12€
Для девушек до 23:00 — вход свободный