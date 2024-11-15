На 20 лет назад: в клубе Laif проведут ностальгическую вечеринку Millennium White Party

Время ностальгии и ретро-вибраций

Тем, кто помнит те годы, вечер подарит особую атмосферу, наполненную любимыми мелодиями и светом прожекторов. В программе — не только тщательно подобранный сет-лист, но и DJ MITYA PLAY, который задаст нужный ритм, и DJ JARON с караоке для тех, кто обожает исполнять свои любимые хиты вживую.

Главным событием станет выступление KSE NIA LIVE — настоящий сюрприз для всех поклонников живой музыки. В этот вечер каждый сможет по-новому услышать старые добрые треки, которые подарят ностальгическое путешествие в прошлое.

Танцы до утра

На Millennium White Party можно танцевать до самого утра, ведь шоу-программа включает не только танцевальные сеты, но и яркое танцевальное шоу. Подготовленные декорации и фотозоны помогут создать атмосферу незабываемого праздника и сделают каждую фотографию настоящим воспоминанием об этом вечере.

Белый Дресс-Код и Специальные Условия

Чтобы создать по-настоящему волшебную атмосферу, гостей приглашают придерживаться белого дресс-кода — это придаст вечеринке особую изысканность. А для девушек, которые придут до 23:00, вход будет абсолютно бесплатным!

Дата и время: 16 ноября 2024 года, начало в 21:00

Место проведения: Laif is Laif

Стоимость билета: 12€

Для девушек до 23:00 — вход свободный