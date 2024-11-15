Легендарный рождественский караван Coca-Cola вновь приедет в Таллинн!

„Мы очень рады снова привезти рождественский караван Coca-Cola в Эстонию“, — заявила руководитель по коммуникациям Coca-Cola в странах Балтии Лийс Лепик. — „В этом году мы можем ещё ближе познакомить посетителей с магическим миром каравана. Впервые все желающие смогут заглянуть внутрь каравана. Также на территории каравана можно будет насладиться напитками Coca-Cola, встретиться с Дедом Морозом и отправить близким рождественские открытки с иллюстрациями эстонских художников“.

В прошлом году караван, сверкающий огнями, привлёк более 6000 посетителей. Благодаря огромной популярности он в этом году, в отличие от прошлого, перед прибытием в Таллинн посетит и другие страны Балтии. Тур каравана посвящён внутреннему Деду Морозу, который символизирует доброту и щедрость в рождественский сезон.

Рождественский караван Coca-Cola имеет длину 18,6 метров, ширину около 2,5 метров и весит более 19 тонн. Легендарный караван уже почти три десятилетия является символом праздников во всём мире, впервые появившись на экранах в телерекламе в середине 90-х годов.

Рождественский караван Coca-Cola в Эстонии:

- Дата и время: 16 декабря, 16:00–20:00 – территория порта Ноблесснер

- Исследуйте караван изнутри: В этом году у посетителей будет уникальная возможность пройти внутрь каравана и изучить его интерьер.

- Ведущий вечера: Событие проведёт любимый музыкант и шоумен Даниэль Леви Вииналасс, создавая праздничное настроение.

- Незабываемые фотографии: Погрузитесь в праздничную магию и запечатлейте чудесные моменты вместе с караваном Coca-Cola и своими близкими.

- Отправьте праздничное приветствие: Подарите близким праздничное настроение, отправив им открытки, оформленные эстонскими художниками.

В рамках рождественской кампании этого года под девизом „Миру нужно больше Дедов Морозов“ Coca-Cola поддерживает дух Деда Мороза, живущий в каждом из нас. Дед Мороз символизирует доброту, щедрость и добрую волю, призывая всех совершать добрые дела — как маленькие, так и большие. Coca-Cola продолжает работу по улучшению своих сообществ и в этом году сотрудничает с Продовольственным банком.