В Таллинне пройдет премьера спектакля „Исцеление“ с Ауг и Хаматовой: стоимость билетов достигает 500 евро(13)
Vaba Lava готовится представить зрителям долгожданный спектакль „Исцеление“, который объединит на сцене двух выдающихся актрис – Юлию Ауг и Чулпан Хаматову. Премьера состоится 3 и 4 декабря в Русском театре. Постановку по пьесе Михаила Дурненкова осуществит известный латвийский режиссер Элмарс Сенковс. Спектакль будет идти на русском языке с эстонскими субтитрами.
Продажа билетов идет полным ходом, и организаторы предусмотрели широкий выбор мест:
- До 13 октября стоимость билетов составляла от 50 до 97 евро в зависимости от выбранного места.
- С 14 октября цены увеличились и составляют от 62 до 117 евро.
Организаторы также предлагают эксклюзивную возможность стать спонсором спектакля и приобрести специальный билет „для болельщиков“.
Особый формат предложен для преданных поклонников. Билет стоимостью 500 евро дает не только лучшие места, но и возможность:
- Лично встретиться с Юлией Ауг и Чулпан Хаматовой на послепремьерной встрече.
- Получить подписанные портреты актеров.
- Насладиться закусочным столом в компании других гостей.
Подробнее о продаже билетов можно узнать на сайте Vaba Lava, Русского театра или Piletilevi.