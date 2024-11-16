В Таллинне пройдет премьера спектакля „Исцеление“ с Ауг и Хаматовой: стоимость билетов достигает 500 евро

Продажа билетов идет полным ходом, и организаторы предусмотрели широкий выбор мест:

- До 13 октября стоимость билетов составляла от 50 до 97 евро в зависимости от выбранного места.

- С 14 октября цены увеличились и составляют от 62 до 117 евро.

Организаторы также предлагают эксклюзивную возможность стать спонсором спектакля и приобрести специальный билет „для болельщиков“.

Особый формат предложен для преданных поклонников. Билет стоимостью 500 евро дает не только лучшие места, но и возможность:

- Лично встретиться с Юлией Ауг и Чулпан Хаматовой на послепремьерной встрече.

- Получить подписанные портреты актеров.

- Насладиться закусочным столом в компании других гостей.

Подробнее о продаже билетов можно узнать на сайте Vaba Lava, Русского театра или Piletilevi.