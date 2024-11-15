ФОТО | Праздничное настроение уже доступно для всех: на судах Tallink предлагают специальный рождественский буфет

Рождественский буфет Tallink предлагает широкий выбор любимых рождественских блюд эстонской, финской и шведской кухни. Всего в рождественском меню 124 блюда - почти 40% ассортимента вегетарианское и подходят для веганов.

У Tallink есть несколько вкусных новинок, которые обязательно стоит попробовать. Для любителей холодных закусок из рыбы - попробуйте, например, сельдь с клюквой и имбирем. Сельдь и килька поступают на борт Tallink, в основном из небольшой деревни Рёёлё, расположенной на финском архипелаге.

Также достойна внимания запеченная куриная грудку в соусе BBQ с корицей, восхитительное свиное жаркое в имбирной глазури, сливовый десерт „Итонская путаница“, в котором классический десерт из безе и взбитых сливок становится еще более рождественским благодаря добавлению специй: корицы и кардамона.

Финские рождественские блюда включают традиционную рождественскую ветчину, салат росолье, а также десертное меню, которое нельзя пропустить. Шведская кухня включает в себя богатый выбор традиционных блюд из рыбы и морепродуктов, а также разнообразные блюда в форме. Конечно же, рождественские блюда эстонской кухни включают квашеную капусту, кровяную колбасу, рождественскую ветчину долгой выдержки, жареную телятину и, конечно же, имбирные пряники.

Попробовать новое меню можно на круизных лайнерах Baltic Queen и Victoria I в ресторане Grande Buffet с 13 ноября по 31 декабря 2024 года; на лайнерах Megastar и MyStar выбор рождественских блюд будет доступен в ресторане Delight Buffet на борту.