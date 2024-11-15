ГАЛЕРЕЯ | Вы успели насладиться этой роскошью?! Небо Таллинна озарил кроваво-оранжевый закат

В этот вечер небо раскрыло перед глазами настоящий калейдоскоп красок. Сначала небесный свод окрасился в нежные голубо-розовые оттенки, плавно переходящие в более глубокие и насыщенные тона.

Однако самое захватывающее началось, когда солнечный диск коснулся горизонта. Голубые и розовые переливы уступили место кроваво-оранжевым оттенкам. Небо словно полыхало огненной стихией, оставляя после себя теплое и загадочное послевкусие. Это был момент, когда весь город остановился, чтобы насладиться магией заката!

На дату 15.11.2024 Луна находится в фазе „Растущая Луна“. Это 15 лунный день в лунном календаре. Луна в знаке зодиака Телец. Процент освещенности Луны составляет 100%.

16 ноября 2024 года нас ждет последнее полнолуние этого года, которое также станет суперлунием. Благодаря относительному сближению Луны с Землей, она будет казаться ярче и крупнее обычного. Это будет четвертое подряд суперлуние и финальное в этом году.