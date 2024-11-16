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16.11.2024, 14:00

Время сюрпризов: Lidl подарит одному счастливому клиенту автомобиль к Рождеству

 
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ФОТО: Manuel Esteban | Shutterstock

В преддверии Рождества Lidl Eesti сделает одного из своих клиентов особенно счастливым – в ноябре и декабре Lidl организует рождественскую лотерею, главным призом которой будет новенький автомобиль Škoda Kodiaq.

„Мы уже более двух лет предлагаем жителям Эстонии качественные товары по доступным ценам, и ранее уже дважды проводили среди наших клиентов розыгрыш автомобиля. Кажется, что предрождественский период наилучшим образом подходит для того, чтобы организовать ещё один розыгрыш, и сделать Рождество одного клиента особенно счастливым“, — сказала менеджер отдела по связям с общественностью Lidl Eesti Катрин Сеппель и добавила, что, помимо автомобиля Škoda Kodiaq, будут разыграны семь подарочных карт Lidl по 100 евро, розыгрыш которых будет проводиться еженедельно.

Кампания проводится в магазинах Lidl Eesti в период 04.11–15.12.2024. В кампании могут принимать участие все пользователи Lidl Plus. Чтобы стать участником кампании, следует сосканировать в кассе свою карту Lidl Plus и оплатить покупку стоимостью не менее 25€, после чего клиент получает цифровой штамп. Для участия в розыгрыше надо нажать в приложении кнопку „отправить карту со штампами“. Собрав не менее четырёх цифровых штампов, клиент получает возможность участвовать в розыгрыше главного приза – автомобиля Škoda Kodiaq.

В кампании могут участвовать все физические лица, достигшие 18, за исключением сотрудников Lidl Eesti OÜ. Начиная с 12 ноября, шесть вторников подряд семь счастливчиков будут выигрывать подарочных карт Lidl на сумму 100 евро. Победитель розыгрыша, которому достанется главный приз, Škoda Kodiaq, определится 17 декабря.

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