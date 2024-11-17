Власти Таллинна объяснили, почему после Нового года на Ратушной площади больше не будет рождественского рынка

В предыдущие годы рынок закрывался сразу после Богоявления. Например, 2023 году рождественский рынок был торжественно открыт 1 декабря и продолжал свою работу до 6 января 2024. Рынок был открыт каждый день с 11:00 до 22:00.

Андла объяснил Delfi, что как продавцы, так и представители компании-организатора и управы Кесклинна заметили во время наблюдения за рождественской ярмаркой в ​​прошлом году, что посещаемость ярмарки в январе была довольно низкой, и были ситуации, когда предлагаемая на ярмарке культурная программа представлялась на почти пустой площади.