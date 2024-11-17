17.11.2024, 09:00
Власти Таллинна объяснили, почему после Нового года на Ратушной площади больше не будет рождественского рынка(70)
ФОТО: | Delfi Meedia
„На изменение времени проведения рождественской ярмарки повлияло количество посетителей“, — говорит старейшина Кесклинна Сандер Андла (Партия реформ).
В предыдущие годы рынок закрывался сразу после Богоявления. Например, 2023 году рождественский рынок был торжественно открыт 1 декабря и продолжал свою работу до 6 января 2024. Рынок был открыт каждый день с 11:00 до 22:00.
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