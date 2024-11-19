ФОТО | Почувствуйте себя членом парламента! На продажу выставлена элитная машина депутата Рийгикогу

Карузе решила продать свой Mercedes-Benz CLS 350. Автомобиль был впервые зарегистрирован в октябре 2014 года. На данный момент пробег машины — 170 000 километров.

Техосмотр автомобиля действителен до октября 2025 года. „Регистрационные знаки с автомобилем не продаются. Машина куплена в Германии, в дилерском центре Mercedes“, - говорится в объявлении.

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Mercedes-Benz CLS 350 Bluetec — автомобиль с дизельным двигателем. За все время пользования машина ни один раз не попадала в аварии. Одна из примечательных особенностей машины — ее номерной знак — KARUSE2. Отец Эстер, Аллайн Карузе, также ездит с необычным номерным знаком - KARUSE1.

В апреле прошлого года Эстер рассказала, что своеобразные номерные знаки уже давно используются в их семье. „Номерные знаки KARUSE 1 и 2 были в нашей семье с конца 90-х годов“, — рассказала она, добавив, что есть еще и машина с номерным знаком KARUSE 3. „Все-таки подобные номерные знаки по-прежнему привлекают больше внимания“, — призналась Эстер.