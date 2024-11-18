В Эстонии выбрали лучшего шеф-повара 2024 года – им стал Евгений Коликов
В воскресенье вечером стал известен победитель конкурса „Повар года 2024“. Этот почетный титул с порядковым номером 30 завоевал Евгений Коликов!
За 30 лет существования конкурса в список победителей вошли многие известные шеф-повара, которые продолжают обогащать гастрономическую культуру Эстонии: Анти Лепик, Прийт Тоомитс, Владислав Дьячук, Инга Паэнурм, Пеэтер Пихел, Мартин Мейкас, Павел Гурьянов, Хелена Валлимяэ и Максим Иванушкин, и многие другие.
В этом году выиграли:
Первое почетное место – Евгений Коликов
Второе место занял Кирилл Беляков (ресторан Horisont)
Третье — Карл Паюссаар (*Gastronomist*)
Во второй раз подряд в конкурсе участвовал человек, не работающий профессионально в кулинарной сфере, но с огромной страстью к еде. В этом году за звание лучшего боролся ведущий утренней программы Telehommik на телеканале Kanal 2 Кристьян Гольд. Ему помогала участница конкурса „Юный повар 2023“ — Сэрле Сийм.
Лучшие блюда конкурса:
- Лучшая закуска — Евгений Коликов.
- Лучшее основное блюдо — Евгений Коликов.
- Лучший десерт — Кристьян Гольд.
Награды и признания:
Инновационный приз компании Reaton OÜ — „Золотой половник“ — также получил Кристьян Гольд за блюдо, которое тронуло дегустатора Эху Кийсель до слез.
Главный победитель Евгений Коликов получил переходящий кубок Profexpo и сертификат на обучение стоимостью 3000 евро в Ferrandi Paris по программе „Основы французской кондитерской“. Приз предоставлен спонсором конкурса Kaupmees.
Приз за второе место — обучение в польской Callebaut Chocolate Academy, организованное компанией Hellin, а также сертификат на хлебопекарный мастер-класс и подарочная карта от Tallinn Cutlery для выбора идеального ножа.
Третье место Карлу Паюссаару принесло подарочную карту от Tallinn Cutlery и мастер-класс в пекарне Hellin.
Дополнительные подарки были предоставлены компаниями Puhastusimport, региональными гастрономическими брендами Сааремаа, Муху и Рухну, а также Santa Maria, Paulig Pro, Haage и Unilever.
CORDON BLEU
Ассоциация шеф-поваров Эстонии впервые за четыре года вручила награду Cordon Bleu за непрерывную работу в кулинарной сфере и активное участие в жизни Ассоциации. Награду традиционно вручил Рудольф Виснапуу.
Лауреаты награды Cordon Bleu:
- Юхан Хейнсалу: за справедливое судейство в профессиональных комиссиях, организацию конкурсов „Повар года“ и популяризацию вегетарианских блюд.
- Марко Сомер: за создание первой эстонской кулинарной команды Culinary Team of Estonia и успешное участие в Олимпиаде.
- Урпо Рейнталь: за революцию в сфере кейтеринга и многолетний вклад в Ассоциацию.
- Лаури Томингас: за вклад в развитие конкурса „Повар года“ и активное продвижение эстонской кухни.
ПОЧЕТНЫЕ ЗНАКИ АССОЦИАЦИИ
Вчерашняя церемония запомнилась также вручением почетных знаков людям, чья работа значительно влияет на кулинарную сферу:
- Кристьян Пяэске: ресторатор и визионер, известный своим стремлением к качеству и устойчивому развитию.
- Прийт „Венд“ Куск: телеведущий, внесший вклад в популяризацию кулинарной профессии и местных продуктов.
- Оннела Мууга: педагог, вдохновляющий молодых поваров и помогающий в стандартизации профессии.
- Киллу Майдла: руководитель Ассоциации отелей и ресторанов Эстонии, активно поддерживающая гастрономическую индустрию в сложные времена.
Поздравляем всех участников и победителей с заслуженными наградами!