В Эстонии выбрали лучшего шеф-повара 2024 года – им стал Евгений Коликов

За 30 лет существования конкурса в список победителей вошли многие известные шеф-повара, которые продолжают обогащать гастрономическую культуру Эстонии: Анти Лепик, Прийт Тоомитс, Владислав Дьячук, Инга Паэнурм, Пеэтер Пихел, Мартин Мейкас, Павел Гурьянов, Хелена Валлимяэ и Максим Иванушкин, и многие другие.

В этом году выиграли:

Первое почетное место – Евгений Коликов

Второе место занял Кирилл Беляков (ресторан Horisont)

Третье — Карл Паюссаар (*Gastronomist*)

Во второй раз подряд в конкурсе участвовал человек, не работающий профессионально в кулинарной сфере, но с огромной страстью к еде. В этом году за звание лучшего боролся ведущий утренней программы Telehommik на телеканале Kanal 2 Кристьян Гольд. Ему помогала участница конкурса „Юный повар 2023“ — Сэрле Сийм.

Лучшие блюда конкурса:

- Лучшая закуска — Евгений Коликов.

- Лучшее основное блюдо — Евгений Коликов.

- Лучший десерт — Кристьян Гольд.

Награды и признания:

Инновационный приз компании Reaton OÜ — „Золотой половник“ — также получил Кристьян Гольд за блюдо, которое тронуло дегустатора Эху Кийсель до слез.

Главный победитель Евгений Коликов получил переходящий кубок Profexpo и сертификат на обучение стоимостью 3000 евро в Ferrandi Paris по программе „Основы французской кондитерской“. Приз предоставлен спонсором конкурса Kaupmees.

Приз за второе место — обучение в польской Callebaut Chocolate Academy, организованное компанией Hellin, а также сертификат на хлебопекарный мастер-класс и подарочная карта от Tallinn Cutlery для выбора идеального ножа.

Третье место Карлу Паюссаару принесло подарочную карту от Tallinn Cutlery и мастер-класс в пекарне Hellin.

Дополнительные подарки были предоставлены компаниями Puhastusimport, региональными гастрономическими брендами Сааремаа, Муху и Рухну, а также Santa Maria, Paulig Pro, Haage и Unilever.

CORDON BLEU