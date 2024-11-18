Таллиннка рассказала о том, как чуть не увели ее ухажера: „Девочки, в борьбе за внимание вашего мужчины могут участвовать не только женщины“

Недавно ко мне в Таллинн прилетел друг из Испании, назовем его Евгений. Он приехал в пятницу, но встретиться сразу у нас не получилось: я была на вечеринке. В субботу мне было не очень хорошо, и я отказалась от встречи. Предложила Жене самостоятельно изучить город и посоветовала сходить в популярный бар в Старом городе, где классные авторские коктейли, приятная атмосфера и всегда много людей.