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18.11.2024, 16:17

Таллиннка рассказала о том, как чуть не увели ее ухажера: „Девочки, в борьбе за внимание вашего мужчины могут участвовать не только женщины“

 
Иллюстратвиное фото.
Иллюстратвиное фото.
ФОТО: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock

В редакцию портала Bublik написала читательница, которая решила поведать публике свою историю: „Хочу поделиться с вами одной смешной и поучительной историей, которая случилась со мной на прошлой неделе. Уверена, что многие из вас тоже попадали в подобные ситуации, а если кажется, что не попадали, то вы об этом просто не знаете“.

Недавно ко мне в Таллинн прилетел друг из Испании, назовем его Евгений. Он приехал в пятницу, но встретиться сразу у нас не получилось: я была на вечеринке. В субботу мне было не очень хорошо, и я отказалась от встречи. Предложила Жене самостоятельно изучить город и посоветовала сходить в популярный бар в Старом городе, где классные авторские коктейли, приятная атмосфера и всегда много людей.

Женя сходил туда и рассказал мне, как его пытался склеить гей...

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