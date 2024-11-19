В Ласнамяэ начало зимы отметят традиционным бесплатным днем сауны

„Празднование начала зимы в Бане Ласнамяэ превратилось в добрую традицию. Одна из целей мероприятия – популяризация культуры парения, ведь сауна полезна для здоровья, если, конечно, нет противопоказаний. Вместе с этим мы хотим познакомить желающих с нашей баней, которая ежедневно предлагает клиентам возможность посещать баню по доступной цене“, – сказала старейшина района Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Во вторник, 17 декабря, с 11.00 до 20.30 в Бане Ласнамяэ (ул. Паэ, 19–2) состоится мероприятие, посвящённое наступлению астрономической зимы. Для всех участников оно будет бесплатным, но следует учитывать, что необходима предварительная регистрация, так как количество мест ограничено. Зарегистрироваться на банный день можно как электронно (ссылки для регистрации ниже), так и по телефону 645 7702.

В день проведения мероприятия время посещения ограничено двумя часами. Всего будет четыре смены (11.00–13.00, 13.30–15.30, 16.00–18.00, 18.30–20.30), из которых при регистрации можно выбрать наиболее подходящую.

В день мероприятия можно будет бесплатно посетить как Баню Ласнамяэ, так и различные установленные на парковке перед баней бочки для купания. Там же будет установлена сауна с финской печью. Чтобы воспользоваться саунами и бочками, необходимо взять с собой купальники и сменную обувь для перемещения между сауной и бочками для купания.

Поскольку бочки для купания находятся под открытым небом, организаторы мероприятия советуют надевать при их посещении головной убор, а в случае плохого самочувствия – остаться дома, чтобы обеспечить безопасность всех участников.

Баня Ласнамяэ — это городская баня под ведомством управы района Ласнамяэ. Посетители могут воспользоваться отдельными саунами для мужчин и женщин, а также почасовым душем. Как в мужской, так и в женской части имеются парилка с вениками и оздоравливающая дыхательные пути паровая баня. После банного сеанса можно выйти на оборудованную удобными скамейками закрытую террасу. Санузлы оборудованы душевыми кабинами, скамейками и кранами. К услугам закаленных посетителей есть экстремальный душ. За отдельную плату можно насладиться массажем, который предлагает квалифицированный массажист.