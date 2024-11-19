ГАЛЕРЕЯ | На фильм – с лучшим другом! Центр Solaris заполонили четвероногие любители кино

На кинопоказе было представлено четыре короткометражных фильма, вызвавших живую реакцию аудитории – радостный лай и виляние хвостов. Событие было полностью адаптировано для обеспечения комфорта питомцев: мягкий свет создавал уютную атмосферу, а пониженная громкость звука – спокойную и приятную обстановку. Количество мест было специально ограничено, чтобы у собак было больше пространства – в результате просмотр оказался комфортным и приятным для всех участников.

Кроме развлекательной, мероприятие имело и важную социальную цель. Кино для собак было организовано в сотрудничестве с Varjupaikade MTÜ, чтобы привлечь внимание к необходимости поиска дома для собак из приютов. В рамках ноябрьской кампании по всему Таллинну были размещены плакаты с изображениями ищущих дом животных. На плакатах имелись QR-коды, с помощью которых можно было познакомиться с историями собак и оказать им поддержку посредством пожертвований. В центре Solaris также был установлен ящик для пожертвований, где посетители могли внести свой вклад в поддержку собак из приюта.

„Кино для собак – не просто развлечение: это мероприятие с душой, которое подчеркивает важность заботы и эмпатии, – отметил руководитель по коммуникации центра Solaris Андрес Паомеэс II. – Это яркий пример того, как центр может стать местом встречи людей, где одновременно поддерживаются важные инициативы“.

Участники оставили массу положительных отзывов, высоко оценив уникальность события и возможность попробовать что-то новое вместе с пушистыми друзьями. Кино для собак доказало, что развлечения могут быть одновременно увлекательными и значимыми, даря эмоциональные переживания и привлекая внимание к важным темам.