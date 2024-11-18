ФОТО | Праздник неизбежно придет: в Таллинне начали строить рождественский рынок

В предыдущие годы рождественская ярмарка открывалась в декабре, но в этом году было решено открыть её раньше, чем обычно.

Поскольку рождественская ярмарка открывается раньше, чем обычно, её также закроют раньше — после Нового года на рынок уже будет нельзя попасть.

„Когда заканчиваются Рождество, заканчивается и рождественская ярмарка. Что там на рождественскую ярмарку после Рождества делать“, — отметил Андла, добавив, что отсутствие интереса к посещению рождественской ярмарки в январе подтверждается опытом предыдущих лет.

Ёлку для Таллинна нашли в этом году в деревне Юкснурме, в Саку. Она высотой 16 метров, и, поскольку дерево угрожало соседнему участку, по словам Андлы, его всё равно пришлось бы вырубить. Ёлку установили на ратушной площади на прошлой неделе.