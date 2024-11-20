Переезд в Ласнамяэ сыграл на руку: Таллиннский Дом искусства удостоился престижной международной награды

„Зданию Таллиннского Дома искусства требуется масштабная реконструкция, поскольку его фундамент сильно поврежден – в том числе и в результате советской бомбардировки 1944 года. Выставочная деятельность на это время переведена на временные площади в Ласнамяэ – район, который своим социально-культурным напряжением подсвечивает изолированность сообществ, например жителей Ласнамяэ, которые говорят по-русски. В таком контексте переезд исторического Дома искусства в Ласнамяэ является смелым проектом, символическим мостом между частями города и населением, говорящем на эстонском и русском языках“, – сказал Джордж Стайнман.

„Мы безгранично благодарны за международное признание и счастливы, что наша инициатива по временному переезду Таллиннского Дома искусства до тех пор, пока наш настоящий дом не приобретет новую форму, не осталась незамеченной, – сказал директор Таллиннского Дома искусства Пауль Агурайуя. – Все важные и презентабельные культурные объекты Таллинна находятся в центре города, однако доступ к современному искусству и культуре в более широком смысле должен быть значительно более равномерным. Наша идея заключалась в том, чтобы Дом искусства помог хоть отчасти решить эту проблему. Ласнамяэ – увлекательное место, ведь здесь проживает больше всего людей, для которых эстонский язык не является родным, а переезд Дома искусства в Ласнамяэ позволит сделать общество несколько более сплоченным“.